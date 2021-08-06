عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وجبة خفيفة تحد من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية

النوبات القلبية
النوبات القلبية

أظهرت النتائج الجديدة من دراستين طويلتين في جامعة هارفارد أن تناول وجبة خفيفة   وهي حفنة من المكسرات يوميًا قد تساعدك على عيش حياة أطول وأكثر صحة.

 

كما أظهر التقرير ، الذي نُشر في مجلة New England Journal of Medicine ، أن من يتناولون وجبة خفيفة من  المكسرات يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.

 

قال المؤلف المشارك في الدراسة ، فرانك هو ، "وجدنا أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة خفيفة من المكسرات كل يوم عاشوا حياة أطول وأكثر صحة من الأشخاص الذين لم يأكلوا المكسرات".

 

وأشار الباحثون إلى أن تركيبة المكسرات الألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية  قد توفر خصائص "واقية للقلب ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة".

 

وفقًا للتقرير ، كان من المرجح أن يموت الأشخاص الذين يتناولون المكسرات يوميًا بنسبة 20 في المائة أثناء الدراسة مقارنة بأولئك الذين تجنبوا المكسرات، وقالت إن النتائج تم جمعها من ما يقرب من 120 ألف مشارك في دراسة صحة الممرضات ودراسة صحة الأطباء.

 

قيل إن المستفيدين أجابوا على أسئلة حول وجباتهم الغذائية في بداية الدراسات في الثمانينيات ثم كل سنتين إلى أربع سنوات خلال 30 عامًا من المتابعة.

 

صنف الباحثون المشاركين إلى ست فئات تراوحت من عدم تناول المكسرات مطلقًا إلى تناولها سبع مرات أو أكثر في الأسبوع.

 

وتقول الدراسة إنه كلما زاد تناول الأشخاص للمكسرات ، قل خطر الموت المبكر.

 

ووجد التقرير أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية يمكن أن يقللوا من مخاطرهم من خلال اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على المكسرات.

 

وتشير إلى أن تناول المكسرات قد يقلل من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والكوليسترول والدهون الثلاثية ، والتي تدعي أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تراكم الترسبات التي تسمى اللويحات في الشرايين.

 

وأضافت أن المكسرات قد تحسن أيضًا من صحة بطانة الشرايين ، وتقلل من مستويات الالتهاب المرتبط بأمراض القلب وتقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم التي تؤدي في أغلب الأحيان إلى الإصابة بنوبة قلبية والوفاة.

 

علاقة السرطان  بـتناول المكسرات 

وبحسب ما ورد تم تحليل فوائد المكسرات للوقاية من السرطان في دراسة منفصلة نُشرت في المكتبة الوطنية للصحة.


يقرأ التقرير جزئيًا ؛ أثبتت الدراسات أن المكسرات هي مصادر قيمة للبروتين النباتي والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وفيتامين E وحمض الفوليك والأستروجين النباتي والألياف.


أشارت البيانات المستجدة إلى أن الالتهاب والإجهاد التأكسدي لهما دور في تطور السرطان، قد تساهم الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في المكسرات ومكوناتها في النشاط المضاد للسرطان ، فضلاً عن إضفاء تأثير وقائي للقلب ".


وكشف التقرير أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بشكل متكرر هم أيضًا أقل عرضة لزيادة الوزن ، وفقًا لما ذكرته express.co.uk.


وقال هو إن المكسرات تحتوي في الغالب على دهون صحية غير مشبعة وبروتين وألياف وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.
 

وجبة خفيفة امراض الجهاز التنفسي المكسرات امراض القلب السرطان مضادة للأكسدة

موضوعات متعلقة

لتقوية عضلات القلب.. تمارين الكارديو لجميع أجزاء الجسم

حفنة من المكسرات تمنحك فوائد صحية غير متوقعة

ترشيحاتنا

بشاري: العالمي للمجتمعات المسلمة يعمل على إنضاج عقلية جديدة متساهلة

خطر حقيقي يهدد العالم .. تحذير عاجل من الصحة العالمية

الشكاوى الحكومية: تلقينا 311 التماسا للإفراج عن سجناء

الشكاوى الحكومية تتلقى 14 ألف شكوى بمجالي الإسكان والتعليم

ضرب إسرائيل بعدد من الصواريخ القادمة من جنوب لبنان.. تفاصيل

مصرع وإصابة 15 شخصًا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الواحات البحرية الفرافرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

غلق كلي للطرق.. تعرف على إجراءات المرور للاحتفال بنقل "مركب خوفو"

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

أولمبياد طوكيو.. انهيار ضياء جودة من البكاء والمصارع الصيني يسانده

هيئة الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد خلال ساعات

أول رد فعل من حسن شاكوش بعد القبض عليه في الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ