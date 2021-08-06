وجبة خفيفة تحد من خطر الإصابة بالسرطان والنوبات القلبية

أظهرت النتائج الجديدة من دراستين طويلتين في جامعة هارفارد أن تناول وجبة خفيفة وهي حفنة من المكسرات يوميًا قد تساعدك على عيش حياة أطول وأكثر صحة.

كما أظهر التقرير ، الذي نُشر في مجلة New England Journal of Medicine ، أن من يتناولون وجبة خفيفة من المكسرات يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.

قال المؤلف المشارك في الدراسة ، فرانك هو ، "وجدنا أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة خفيفة من المكسرات كل يوم عاشوا حياة أطول وأكثر صحة من الأشخاص الذين لم يأكلوا المكسرات".

وأشار الباحثون إلى أن تركيبة المكسرات الألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية قد توفر خصائص "واقية للقلب ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة".

وفقًا للتقرير ، كان من المرجح أن يموت الأشخاص الذين يتناولون المكسرات يوميًا بنسبة 20 في المائة أثناء الدراسة مقارنة بأولئك الذين تجنبوا المكسرات، وقالت إن النتائج تم جمعها من ما يقرب من 120 ألف مشارك في دراسة صحة الممرضات ودراسة صحة الأطباء.

قيل إن المستفيدين أجابوا على أسئلة حول وجباتهم الغذائية في بداية الدراسات في الثمانينيات ثم كل سنتين إلى أربع سنوات خلال 30 عامًا من المتابعة.

صنف الباحثون المشاركين إلى ست فئات تراوحت من عدم تناول المكسرات مطلقًا إلى تناولها سبع مرات أو أكثر في الأسبوع.

وتقول الدراسة إنه كلما زاد تناول الأشخاص للمكسرات ، قل خطر الموت المبكر.

ووجد التقرير أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية يمكن أن يقللوا من مخاطرهم من خلال اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على المكسرات.

وتشير إلى أن تناول المكسرات قد يقلل من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) والكوليسترول والدهون الثلاثية ، والتي تدعي أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تراكم الترسبات التي تسمى اللويحات في الشرايين.

وأضافت أن المكسرات قد تحسن أيضًا من صحة بطانة الشرايين ، وتقلل من مستويات الالتهاب المرتبط بأمراض القلب وتقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم التي تؤدي في أغلب الأحيان إلى الإصابة بنوبة قلبية والوفاة.

علاقة السرطان بـتناول المكسرات

وبحسب ما ورد تم تحليل فوائد المكسرات للوقاية من السرطان في دراسة منفصلة نُشرت في المكتبة الوطنية للصحة.



يقرأ التقرير جزئيًا ؛ أثبتت الدراسات أن المكسرات هي مصادر قيمة للبروتين النباتي والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وفيتامين E وحمض الفوليك والأستروجين النباتي والألياف.



أشارت البيانات المستجدة إلى أن الالتهاب والإجهاد التأكسدي لهما دور في تطور السرطان، قد تساهم الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات في المكسرات ومكوناتها في النشاط المضاد للسرطان ، فضلاً عن إضفاء تأثير وقائي للقلب ".



وكشف التقرير أيضًا أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بشكل متكرر هم أيضًا أقل عرضة لزيادة الوزن ، وفقًا لما ذكرته express.co.uk.



وقال هو إن المكسرات تحتوي في الغالب على دهون صحية غير مشبعة وبروتين وألياف وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

