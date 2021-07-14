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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حفنة من المكسرات تمنحك فوائد صحية غير متوقعة

صدى البلد

 

فوائد صحية لتناول المكسرات  لصحتك فعلى الرغم من احتوائها على نسبة عالية من الدهون ، إلا أنها تتمتع بعدد من الفوائد الرائعة للصحة والوزن.

فيما يلي أهم 7 فوائد صحية لتناول المكسرات وفقا لموقع هيلث لاين 

1. مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية


المكسرات ذات قيمة غذائية عالية وتعد المكسرات غنية بالدهون وقليلة الكربوهيدرات ومصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين E والمغنيسيوم والسيلينيوم.

2. محملة بمضادات الأكسدة


تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول ، والتي قد تحمي خلاياك وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة "الضار" من التلف الذي تسببه الجذور الحرة


3. قد تساعد في إنقاص الوزن


على الرغم من أنها تعتبر طعامًا عالي السعرات الحرارية ، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن المكسرات قد تساعدك على إنقاص الوزن .


ثبت أن المكسرات تعزز فقدان الوزن بدلاً من المساهمة في زيادة الوزن. تشير العديد من الدراسات إلى أن جسمك لا يمتص كل السعرات الحرارية الموجودة في المكسرات.

الخضروات و المكسرات أبرزها .. هذه الأطعمة تقوي الأعصاب

تناول هذه المكسرات وشاهد تأثيرها على خفض الكوليسترول

4. تخفض الكولسترول والدهون الثلاثية


قد تساعد المكسرات و خفض الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية الكلي و "الضار" مع زيادة مستويات الكوليسترول الحميد "الجيد".

5. مفيدة لمرض السكري من النوع 2 


أظهرت العديد من الدراسات أن نسبة السكر في الدم وضغط الدم تحسنت عندما يقوم الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي بتضمين المكسرات في نظامهم الغذائي.


6. قد يقلل من الالتهابات


تشير الأبحاث إلى أن المكسرات قد تقلل الالتهاب ، خاصة عند مرضى السكري وأمراض الكلى وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة.


7.خطر الإصابة بالنوبات القلبية

قد تقلل المكسرات بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. يزيد تناول المكسرات من حجم جزيئات LDL "السيئة" ، ويرفع نسبة الكولسترول الجيد HDL ، ويحسن وظائف الشرايين ، وله العديد من الفوائد الأخرى.

المكسرات فوائد صحية لتناول المكسرات 7 فوائد صحية لتناول المكسرات المكسرات تعزز فقدان الوزن المكسرات و خفض الكوليسترول

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