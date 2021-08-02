يغفلها الكثير من النساء.. الأعراض المبكرة للإصابة بالنوبات القلبية

تصاب ما يقرب من 4 من كل 10 نساء ممن يعانون من النوبة القلبية لا يشعرون بأي ألم في الصدر على الإطلاق وقد تأتي آلام الصدر وتختفي أيضًا.

تحدث النوبة القلبية، عندما يتم حظر إمداد القلب بالدم ولا تستطيع عضلة القلب الحصول على ما يكفي من الأكسجين ومن الأعراض الشائعة للنوبة القلبية ألم الصدر الذي قد ينتشر إلى ذراعيك أو رقبتك أو فكك أو ظهرك وتحدث النوبات القلبية في الغالب بسبب مرض القلب التاجي الذي يحرم قلبك من الأكسجين.



يمكنك تقليل خطر إصابتك بنوبة قلبية من خلال اتباع عادات نمط حياة صحي.



ما هي النوبه القلبيه؟



لكي يعمل قلبك بشكل صحيح ، يحتاج إلى إمداد مستمر بالدم الغني بالأكسجين. وعادة ما يتلقى هذا من الأوعية الدموية التي تسمى الشرايين التاجية. عندما يصبح الشريان التاجي مسدودًا تمامًا فجأة ، لا يمكن للأكسجين الوصول إلى عضلة القلب - مما يسبب نوبة قلبية

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة: بدون الأكسجين ، تبدأ العضلات في الموت ويمكن أن يتضرر قلبك بشكل دائم..

ما هي أعراض النوبة القلبية؟

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية ما يلي:

-ألم في الصدر

- ضغط أو ضيق في الصدر والذراعين قد ينتشر إلى الفك أو الرقبة أو الظهر

-الشعور فجأة بالدوار ، الاغماء ، بالدوخة أو قلق

-الغثيان أو القيء

-عسر الهضم أو الحموضة المعوية

-التعرق أو العرق البارد

-ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس



-قد تعاني النساء من أعراض مختلفة ، مثل:

-ضيق التنفس والشعور بالإعياء بشكل عام

-ضيق أو انزعاج في الذراعين

آلام الظهر أو الضغط

تختلف أعراض النوبة القلبية من شخص لآخر لا يعاني بعض الأشخاص من أي علامات تحذيرية قبل الإصابة بنوبة قلبية بينما يشعر الآخرون بالأعراض قبل الإصابة بأيام أو أسابيع.

كيف يتم تشخيص النوبات القلبية؟



إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بنوبة قلبية ، فعليك التوجه إلى المستشفى على الفور. هناك ، سيقوم الطبيب بتقييم الأعراض الخاصة بك والتحقق من العلامات الحيوية - ضغط الدم والنبض ودرجة الحرارة.