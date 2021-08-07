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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية تكشف 7 أعراض للنوبة القلبية وطرق الوقاية منها

أرشيفية
أرشيفية

حدَّدت وزارة الصحة السعودية 7 أعراض للنوبات القلبية، و 5 طرق للوقاية من أمراض القلب الوعائية.

وأوضحت الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني أن أعراض النوبات القلبية تتمثل في ألم أو عدم ارتياح في وسط الصدر، وألم أو عدم ارتياح في الكتف اليسرى أو المرفقين أو الفك أو الظهر.

وكذلك من أعراض النوبة القلبية، صعوبة في التنفس أو ضيق النفس، غثيان ودوخة أو إغماء، وتعرق، ومن الأعراض التي تعانيها النساء بوجه خاص ضيق التنفس والغثيان والتقيؤ وألم الظهر أو الفك.

ويمكن الوقاية من أمراض القلب الوعائية عبر الإقلاع عن التدخين، وعدم تعاطي الكحول، والمحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل على الخضار والفاكهة وتجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون.

وأيضًا، يجب ممارسة نشاط بدني بانتظام، وتجنب ارتفاع السكري في الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في الدم.

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