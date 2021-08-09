مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مطولة مع اللاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للأبيض مساء اليوم الإثنين.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا من المدير الفني مع لاعبي الفريق، عن طريقة اللعب أمام الاتحاد السكندري، حيث حرص على توجيه بعض النصائح والتعليمات الفنية والتكتيكية لتنفيذها خلال اللقاء.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة على هامش المران المقام على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم الإثنين.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تخفيف الحمل البدني للفريق قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها غدا الثلاثاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

أكد نادي الزمالك على التزامه التام والفعلي بسياسته ومبادئه السابق إعلانها، والتي تقوم على إعلاء قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل مع كافة أطراف المنظومة الرياضية وتطبيق تلك المبادئ بشكل فعال ودون مواربة.

وأن النادي لن يغض الطرف عن أي خروج أو تجاوز عن هذه الثوابت ورفض أي ممارسات تناقض مبادئ النادي ومساءلة من تصدر عنه أيا كان صفته أو موقعه وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.



ولذلك قررت اللجنة:

١- قبول استبعاد مدير تحرير مجلة النادي عن موقعه.

٢- إحالة موضوع ما تم نشره على مجلة النادي إلى الشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم لاستظهار المسئوليات وتقديم توجيهات بشأن الجزاءات المقترحة.

٣- رفع النسخة الالكترونية لعدد مجلة نادي الزمالك المتضمن الوقائع المذكورة.



٤- إيقاف إصدار مجلة الزمالك لمدة شهر لحين الانتهاء من تطوير وإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية بتكليف السيد عمرو أدهم عضو اللجنة بالتعاون مع عمرو الدردير رئيس المنظومة بمتابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى اللجنة.