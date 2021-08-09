عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرقابة والتفتيش تكشف إجراءات لاستقبال السياحة الروسية

صدى البلد

كشف عبد الفتاح العاصي، مسؤول الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة، الاجرءات التي تم إتخاذها لعودة السياحة الروسية.

وتابع العاصي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز، أن وزارة السياحة قدمت إجراءات احترازية كبيرة  بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك ضمن الخطوات المتبعة بعد عودة السياحة الروسية".

وأوضح:" نقوم بالتعقيم  الإشراف علي الإجراءات الاحترازية للتأكد من تطبيقها بجميع الفنادق".

اقرا ايضا

الطيران المدني: أعداد السياح ستعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا

أكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، أن عودة السياحة والرحلات الروسية إلى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية.

وقال الطيار محمد منار، في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، إن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة، قامت بتطبيق كافة الاجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية، حيث أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة.

وأكد وزير الطيران، أن إشادة الوفود واللجان الروسية، أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية، التي توج إنجازها بحصول 11  مطار مصري حتى الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة، على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI

الإجراءات الاحترازية وزارة الطيران المدني شرم الشيخ السياحة وزارة السياحة السياحة الروسية

ترشيحاتنا

إطلاق اسم فريال أشرف على دفعة تخرج كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية

بايدن يرحب برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهجوم 11 سبتمبر

حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9-8-2021

أخبار الرياضة..برشلونة يخسر137 مليون يورو بسبب ميسي..كاف يضع اتحاد الكرة فى ورطة

شاهد.. اندلاع حرائق ضخمة في 14 ولاية بالجزائر

وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

رسميا.. المصري يشارك في الكونفدرالية الإفريقية

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

برايتون الإنجليزي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتقال بيرسي تاو لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

طريقة تحضير البان كيك بدون بيض ..7 وصفات مختلفة

فيديو

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ