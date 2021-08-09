الرقابة والتفتيش تكشف إجراءات لاستقبال السياحة الروسية

كشف عبد الفتاح العاصي، مسؤول الرقابة والتفتيش في وزارة السياحة، الاجرءات التي تم إتخاذها لعودة السياحة الروسية.

وتابع العاصي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز، أن وزارة السياحة قدمت إجراءات احترازية كبيرة بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك ضمن الخطوات المتبعة بعد عودة السياحة الروسية".

وأوضح:" نقوم بالتعقيم الإشراف علي الإجراءات الاحترازية للتأكد من تطبيقها بجميع الفنادق".

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أكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، أن عودة السياحة والرحلات الروسية إلى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية.

وقال الطيار محمد منار، في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، إن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة، قامت بتطبيق كافة الاجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية، حيث أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة.

وأكد وزير الطيران، أن إشادة الوفود واللجان الروسية، أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية، التي توج إنجازها بحصول 11 مطار مصري حتى الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة، على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI