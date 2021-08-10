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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا يقصد بالأمن السيبراني ومكوناته.. استشاري تحول رقمي يوضح

صدى البلد

 كشف الدكتور  محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي، مفهوم الامن  السيبراني ومكوناته.

وقال حجازي خلال حواره ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" مفهوم الامن السيراني يعني حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، مردفا:" كلمة سيبر أصبحت معتمدة ككلمة عربية وفقا للأمم المتحدة".

وأوضح:" الامن السيبراني دوره تقليل مخاطر الهجمات الإلكترونية، والحفاظ علي خصوصية المعلومات".

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خبير أمن معلومات يحذر من انتشار برامج إلكترونية في التجسس على الأزواج

وحذر إسلام غانم، خبير أمن المعلومات، من انتشار مجموعة من البرامج  والتطبيقات الإلكترونية التي يتم استخدامها في التجسس على الأزواج.


وأضاف “غانم”، "برامج التجسس الإلكترونية نوعان الأولى برامج تجسس فعلية يتم إنشاؤها لغرض معين مثل متابعة أداء الأطفال، والنوع الآخر من البرامج مخصص لمن يتعلم مبادئ التجسس واختراق الهواتف".


وتابع خبير أمن المعلومات "بعض الأزواج يقومون باستخدام تطبيقات وبرامج التجسس على شريك الحياة  للتعارف على تحركاته وتفاصيل المحادثات الإلكترونية، وتلك البرامج تمكن من يستخدمها في الاستماع للمكالمات ورؤية المحادثات الإلكترونية".

وأكد أن “علم الكمبيوتر يشهد تطورا كبيرا في مختلف أنحاء العالم، وللأسف تتم إعادة استخدام البرامج الإلكترونية في أغراض التجسس”.

خبير أمن معلومات التحول الرقمي خبير أمن المعلومات امن المعلومات التطبيقات الالكترونية الكمبيوتر الأمن السيبراني برامج التجسس

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