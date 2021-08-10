خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع معدل البطالة

كشف الخبير الإقتصادي محمد الشوادفي، الأسباب التي أدت إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2021.

وقال الشوادفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،:" تراجع معدل البطالة يرجع لعدة أسباب منها خطة الحكومة في دعم الصناعات الصغيرة وتنمية القطاعات الإنتاجية للحفاظ علي انخفاض معدل البطالة".

وأوضح أن " مشاركة القطاع الخاص للحكومة ساهم ايضا في توفير العديد من فرص العمل للشباب".

وأشار إلي أن أزمة الاقتصاد المصري في السنوات السابقة تعود إلى سوء الإدارة وسوء استخدام الموارد.