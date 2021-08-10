مدرس بطب القصر العيني: 20% من المصريين يتعالجون بالأعشاب والوصفات المنزلية..فيديو

قال الدكتور محمود عكاشة مدرس مساعد الحالات الحرجة بطب القصر العيني، إن نسبة المواطنين الذين يلجأون للوصفات الخاطئة في الخارج حوالي 21 إلى 26 %، ومن يترددون على المراكز الخاصة للعلاج حوالي 21 % أيضًا، والنسبة المتبقية هم من يلجأون للمراكز الحكومية.

وأضاف عكاشة خلال لقاء له لبرنامج “رأي عام” عبر فضائية “تن” "أن الوصفات مثل القرنفل والعسل والليمون مفيدة ولكن في الحالات المرضية البسيطة.

الثقافة الصحية موجودة في مصر

وتابع مدرس مساعد الحالات الحرجة بطب القصر العيني، أن الثقافة الصحية موجودة في مصر ولكن بنسبة قليلة في الواقع الذي نعيشه حاليا.

وأشار عكاشة إلى أن ما يسمى بالتطبيب الذاتي أو الاعتماد على الطب غير التقليدي أو الوصفات المنزلية أو النصائح الخاطئة تمثل أكثر من 20 % من السكان.