بعد توقف قلبه في الملعب..كريستيان إريكسون يحقق أمنية طفلة قبل دخولها غرفة العمليات

لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي ومنتخب الدنمارك

حقق لاعب كرة القدم، كريستيان إريكسون، لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، ومنتخب الدنمارك، أمنية فتاة صغيرة بتسجيل رسالة فيديو لها قبل إجراء عملية جراحية بالقلب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار " البريطانية، كانت رسالة إريكسون مؤثرة للفتاة التي تبلغ من العمر 9 سنوات، قبل إجرائها عملية بالقلب.

وكان إريكسون البالغ من العمر 29 عاما، قد عانى من توقف في عضلة القلب أثناء مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب فنلندا خلال منافسات بطولة "يورو 2020" المقامة حاليا في مدينة طوكيو.

وقال مورتن بويسن، طبيب المنتخب الدنماركي، عقب حادث اريكسون في أرض الملعب إنه ظن انه فقد اريكسون، ووانه قد فارق الحياة، لكنه نجى بفضل التعامل السريع من المسعفين والتدخل المناسب لهم وتقديم الإنعاش القلبي والمحفزات المناسبة للجسم التي عملت على إعادة نشاط دورة نبض القلب من جديد.

وبنفس الوتيرة من السرعة، تم نقله الى غرفة الإنعاش بالمستفى الخاص بالاستاد لوضعه على أجهزة التعافي المناسبة التي ساعدت عضلة قلبه على ضخ الدم المناسب للجسم، مما ساعد في تحسين الوضع الجسدي له بشكل سريع وفعال.

وعاد إريكسون لخوض التدريبات الجماعية مع ناديه الإيطالي بعد أسبوع فقط من إصابته، مما أظهر سرعة إستجابة جسده.

والان نرى إريكسون يحقق أمنية فتاة صغيرة حيث ارسل لها تسجيل فيديو يساندها ويدعمها فيه قبل إجرائها عملية بالقلب.

سقطت إيفي، الفتاة التي تعتبر طفلة رياضية، أمام منزلها قبل أن يقوم أفراد أسرتها بنقلها الى المستفى التي تلقت فيه العلاج لأيام قبل أن تعلم أنها تحتاج الى إجراء عملية بالقلب.

ونشرت إيفي رسالة مكتوبة على صفحتها الخاصة موجهة الى أريكسون على أمل أن يرد لها برسالة كتابية تساعد على تحفيزها.

لكن اللاعب ذهب الى أبعد من ذلك حيث قام بتسجيل مقطع فيديو شاركت فيه العائلة وارسله لها، لتتفاجأ الفتاء به قائلا " مرحبا إيفي، إنه أنا كريستيان إريكسون"

"شكرا لكي على خطابك الجميل، قرأته مرارا، وأتمنى أن تتحلي بالثقة والإيمان وانتي ذاهبة لإجراء العملية".

وأضاف في المقطع، "أعلم جيدا أنه شيء سيء أن تكوني داخل مستشفى، لكني على ثقة أن الأطباء على قدر كبير من المهارة ويعرفون ما يفعلونه من أجل المساعدة" ، :ما أنني على يقين أنكي ستستعدي عافيتك وتعودي لممارسة حياتك الطبيعية بشكل أفضل..أعلم ذلك لأنه حدث معي بالفعل، وعدت بسرعة، كذلك أنت ستعودين" .

وأختتم رسالته قائلا، "أردت فقط أن أخبركي أنني أتمنى لكي كل الخير يا إيفي، ونأمل أن نرى بعضنا البعض في القريب" .

ويذكر أن اللاعب انتظم في التدريبات مع فريقه، لكن مستقبله المهني في الملاعب لا يزال غير واضح لأنه لن يسمح له باللعب في إيطاليا ما لم يتم إزالة الشريحة التي تم زرعها بجسده بسبب الحادث.