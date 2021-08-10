وفاة نجم تيك توك شهير بشكل مفاجئ.. وأسرته تتلقى التبرعات من المتابعين

مات نجم التيك توك الشهير، جون كيلي، بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، الأمر الذي أعلنته أسرته في بيان محزن ومؤثر لمتابعيه الذين يعتبروا بالملايين على موقع تيك توك.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أدار كيلي حساب عائلي له ولأبنه على موقع تيك توك تابعهما فيه أكثر من 2.5 مليون شخص، بينما سجلا أكثر من 50 مليون مشاهدة لمقاطع الفيديوهات الخاصة بهما على الموقع.

ونشر ابنه تيكس، الذي إعتاد الظهور مع والده في جميع الفيديوهات، فيديو مؤثر وصادم ينعي فيه والده.

ظهر تيكس في الفيديو، مع سلسلة كانا قدم تقاسماها وظهرت معهما في مقطع سابق، وكتب الإبن عنوان على الفيديو يقول " سوف تكون دائما بطلي يا ابي حتى نلتقي من جديد..احبك جدا"

واستقبل متابعي صفحتهما خبر الوفاة بحزن شديد حيث شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة من التعبير عن اسفهم للإبن بسبب وفاة والده،

ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة، لكن بيان الأسرة وصف وفاة الوالد بأنها كانت "مفاجأة".

وقال البيان "بكل الألم والحزن، نود أن نخبركم أننا اليوم خسرنا شخص لا يصدق، ففقدنا اليوم أب رائع، وكان رحيله بمثابة مفاجأة قاسية علينا جميعا، وسنتفتقده بشدة لفترة طويلة".

وقال تيكس في الفيديو، "مات أبي، ولم يكن سلبيا او انانيا طوال حياته، شاهدتموه معي جميعا وترك فينا جميعا أثرا مميزا يجعلنا نحبه".

" لقد كان أبا عظيما لي، وكان لكم اخا وصديقا لعدد كبير من الناس".

وأعلنت الأسرة أنها تلقت أكثر من 16 ألف دولار خلال يومين فقط من الوفاة على سبيل التبرعات من محبي كيلي للمساعدة في تغطية نفقات الجنازة والفواتير الطبية، مما يجعل الأسرة فخورة بحب الناس لكيلي حتى بعد وفاته.