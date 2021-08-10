ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.0% لشهر يوليو 2021

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (114.4) نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (1.0%) عن شهر يونيو 2021.



وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.2%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (1.7%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (8.9%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%)، وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-3.4%).



وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.1%) لشهر يوليو 2021 مقابل (4.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.