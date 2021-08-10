مصر لا تنسى أبنائها.. باحث: الرئيس يولي أهالي الشهداء والمصابين اهتماما واضحا

قال محمود محي الدين عوض، الباحث السياسي في شؤون الأمن القومي، إن الرئيس السيسي اهتم بـ أهالي الشهداء والمصابين، وذلك عن صندوق تكريم الشهداء، حيث وجه الرئيس بصرف التعويض المادي المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق.



وأضاف "محمود محي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اهتمام الرئيس السيسي بـ أهالي الشهداء والمصابين أكبر دليل على أن مصر لا تنسى أبنائها.



وأوضح أن الوطن العربي يشهد ما يسمى بالإرهاب العابر للحدود، منوها إلى أن تنظيم داعش أنشيء على أرض العراق منذ العديد من السنوات.



واشار إلى أن الإرهاب العابر للحدود يستهدف أنظمة الدول، من أجل إثارة الفوضى والعمل على تدمير المجتمعات وإعادة صياغتها بشكل أكثر تطرف، وفقا لمعتقداتهم.

وشدد على أن الإرهاب يعمل على توظيف الجماعات ابلخاصة به داخل الدلو من أجل إيقاف عجل التنمية والسيطرة على الدول.



صندوق تكريم الشهداء



وفقا للمادة 5 من القانون: "يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين، وعلى الأخص ما يلي:





1. توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم ، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2. توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها وكذا القطاع الخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

3. تقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية أخرى.

4. إتاحة استخدام وسائل المواصلات المملوكة للدولة بكافة أنواعها مجانا.

5. توفير الاشتراك في مراكز الشباب والأنشطة الرياضية المختلفة لغير المشتركين بأي منها وكذا الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

6. توفير فرص الحج للمصاب ولوالى وأرامل أو زوج الشهيد أو المفقود.

7. توفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعمة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات.



