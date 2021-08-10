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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القوة الضاربة .. إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلي

إيهاب جلال
إيهاب جلال

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها في التاسعة من مساء غدا الأربعاء، على ستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري المصري.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد فوزي - عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: مروان الصحراوي - باهر المحمدي - محمد نصر- مصطفي الزناري - عبدالله جمعه - محمد بيومي - محمد إيهاب.

خط الوسط: محمد حسن - محمد عادل - عماد حمدي - محمود دونجا، عمر الوحش - محمد صادق، أحمد مصطفى - أحمد مدبولي - محمد الشامي - محمد عبد السميع - أري بابل - مصطفى فارس

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شيلونجو - شكري نجيب.
 

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قرار جديد من إيهاب جلال فى الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي


وعلى جانب آخر ، قرر إيهاب جلال المدير الفنى فرض حالة من الحظر الإعلامى داخل الفريق وذلك قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدورى الممتاز.

وجاء قرار إيهاب جلال، بفرض حظر إعلامى داخل الإسماعيلى فى ظل رغبته فى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة.

ويسعى الإسماعيلى، إلى الفوز بمباراة الأهلى من أجل السير بخطى ثابتة نحو النتائج المميزة التى يقدمها الفريق فى مسابقة الدورى الممتاز تحت قيادة مدربه إيهاب جلال منذ توليه مسئولية تدريب الفريق.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على فريق العدالة السعودي وديا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وجرى اللقاء ضمن برنامج إعداد الفريق لمواجهة النادي الأهلي الأربعاء المقبل بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الإسماعيلي، محمد الشامى "هدفين" والناميبي بنسون شيلونجو هدف.

بدأ الفريق بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمد صبحى

الدفاع: محمد إيهاب - مصطفى الزناري - محمد الضرف - محمد بيومى.

الوسط: عماد حمدى - محمد حسن

أمامهم: محمد الشامى - عمر الوحش - زياد طارق.

الهجوم: بنسون شيلونجو.

وشارك من على دكة البدلاء: محمد مجدى، محمد نصر، مصطفى فارس، مروان شوقى، محمد عبد السميع، عمر هنيدى، محمد سليمان.

الإسماعيلي يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

 

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