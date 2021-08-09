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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفاصيل الكاملة .. رحيل عضو بارز عن الإسماعيلي قبل موقعة الأهلي |خاص

إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى
إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى

قرر أحمد صالح المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الإسماعيلى الرحيل عن الفريق وتقديم استقالة رسمية خلال الساعات الماضية.

وعلم “ صدى البلد ” أن السر وراء الرحيل المفاجئ لـ أحمد صالح عن فريق الإسماعيلى يرجع إلى موقفه مع عمر الوحش لاعب وسط الفريق بعد مباراة بيراميدز وحدوث مشادة بينهما بسبب رفض اللاعب توبيخه.

واشتكى عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلى إلى إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى من تعامل أحمد صالح معه وهو الأمر الذى لم يرضَ به إيهاب جلال والذى قرر على الفور توقيع غرامة مالية على أحمد صالح .

ورفض أحمد صالح المدير الإدارى لنادى الإسماعيلى الامتثال لقرار إيهاب جلال ورفض الغرامة ، ليقوم بتقديم استقالته ، وحاول البعض تقريب وجهات النظر ولكن إيهاب جلال أصر على موقفه ورفض رفع الغرامة عن المدير الإداري.
 

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وعلى جانب آخر ، قرر إيهاب جلال المدير الفنى فرض حالة من الحظر الإعلامى داخل الفريق وذلك قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 29 من منافسات الدورى الممتاز.

وجاء قرار إيهاب جلال، بفرض حظر إعلامى داخل الإسماعيلى فى ظل رغبته فى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة.

ويسعى الإسماعيلى، إلى الفوز بمباراة الأهلى من أجل السير بخطى ثابتة نحو النتائج المميزة التى يقدمها الفريق فى مسابقة الدورى الممتاز تحت قيادة مدربه إيهاب جلال منذ توليه مسئولية تدريب الفريق.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على فريق العدالة السعودي وديا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وجرى اللقاء ضمن برنامج إعداد الفريق لمواجهة النادي الأهلي الأربعاء المقبل بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الإسماعيلي، محمد الشامى "هدفين" والناميبي بنسون شيلونجو هدف.

بدأ الفريق بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمد صبحى

الدفاع: محمد إيهاب - مصطفى الزناري - محمد الضرف - محمد بيومى.

الوسط: عماد حمدى - محمد حسن

أمامهم: محمد الشامى - عمر الوحش - زياد طارق.

الهجوم: بنسون شيلونجو.

وشارك من على دكة البدلاء: محمد مجدى، محمد نصر، مصطفى فارس، مروان شوقى، محمد عبد السميع، عمر هنيدى، محمد سليمان.

الإسماعيلي يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

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