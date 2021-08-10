"حياة كريمة": إنشاء 6 مجمعات خدمية خلال 5 أشهر في بني سويف

قال خالد عبد العظيم، منسق عام مساعد بمبادرة حياة كريمة، إن قرية "سدس" بمحافظة بني سويف سوف تشهد إنشاء العديد من مشروعات "حياة كريمة"، موضحًا أن مركز "ببا" يضم 46 قرية و128 تابعا للقرية، وجميعها تستهدفها المبادرة.

وقال “عبد العظيم”، خلال تصريحات متلفزة على قناة "إكسترا نيوز"، إنه سيتم إنشاء 6 مجمعات خدمية في ببا خلال 5 أشهر، متابعًا أن المجمع الخدمي الجديد الذي يتم إنشاؤه بقرية "سدس" ببني سويف يتكون من ثلاثة أدوار، ويضم “الشهر العقاري، والسجل المدني، ومكتب تموين، والبريد، إلى جانب وجود التضامن الاجتماعي وإنشاء مركز تكنولوجي لتلقي شكاوى المواطنين”.

ونوه بأن مساحة مجمع الخدمات تبلغ 560 مترا بتكلفة 9 ملايين جنيه، حيث إنه سيخدم 75 ألفا و500 نسمة، متابعًا أن ذلك المجمع سيخفف الضغط على المنشآت والعاملين، إضافة إلى التيسير للمواطن وتخفيف المصاريف عنه، إلى جانب تقليل التكدسات والزحام .