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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نباتات طبية ووقود حيوى.. مناقشة مشروعات تخرج طلاب دبلوم الاستشعار عن بعد

جانب من الحضور
جانب من الحضور

شهد الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث مشروعات التخرج لطلاب الدفعة الثانية بالدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.

 وذلك بحضور ا.د. محمد فريد ابو حديد وزير الزراعة السابق، الدكتور اسلام ابو المجد نائب رئيس هيئة الإستشعار، وا.د. اسامة البحيري عميد معهد الزراعة في المناطق القاحلة، ا.د. اسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وا.د. رشا اسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث، و ا.د. رشا حامد بندق منسق الدبلوم من الجامعة، و أ.ب.م غادة عطا يوسف، منسق الدبلوم من الهيئة، ا. د. محمد البحيرى مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، وا. د. تامر عمارة مدير المستشفى الافتراضي لجامعه عين شمس ، و ا. كرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث. بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس من جامعة عين شمس ومن الهيئة القومية للاستشعار. وممثلين عن وزارتي الآثار والبيئة ومجلس مدينة القاهرة الجديدة وشركات نظم المعلومات. 
 

تكونت لجنة التحكيم من: أ.د. عبد الله جاد، الأستاذ المتفرغ بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء،  أ.د. نهي دنيا، عميد كلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس، د. هاني فاروق عبد الحي، استاذ زائر- جامعة عين شمس


اوضح ا.د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد ان هذا التعاون يعد نموذجا ناجحا للتعاون بين الجانب الأكاديمي ممثلا في جامعة عين شمس والجانب البحثي ممثلا في الهيئة القومية للاستشعار من البعد بهدف إنتاج خريج متخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية وهذا غير متاح في الكليات. وذلك بهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.


اشار الى أن الدبلومة تهدف لتخريج محترف فى الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات، سواء كان خريج الجامعة أو المراكز البحثية، موضحا أن الدبلومة المهنية فى الاستشعار عن بعد تنفرد باحتوائها على منهج دراسى علمى شامل الجوانب النظرية ونظم المعلومات الجغرافية بحيث يوفر التدريب على المهارات العلمية والتطبيقية لخريجى الجامعات والكليات المختلفة فى موضوعات الدراسة المتعلقة بمجال تلك التقنيات أو الذين ليس لهم علاقة بها مما يعزز فرص العمل المتاحة لهم فى هذا المجال خاصة مع زيادة الطلب على المتخصصين والمهنيين فى جميع أنحاء العالم.


كما اشار ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان الدبلوم يمثل جانب اهتمام من عدة كليات بالجامعة مثل: الطب، الزراعة، الحاسبات والمعلومات والهندسة، والتربية والآداب مشيرا ان الدبلوم المهني يقدم عددا من الحلول لمشكلات غاية في الأهمية مثل زراعة المناطق القاحلة ومكافحة التصحر، والسيول إلي جانب عددا من المشكلات المجتمعية ومجالات عديدة تصب في اهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلي ربط استراتيجية البحث العلمي بالجامعة  باهداف  استراتيجية مصر 2030 لتحقيقها.


كما اعرب ا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن سعادته بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء كمثل يحتذي به للتعاون المؤسسي، مشيرا انه سيتم التعاون مستقبلا في مجالات. المعامل الافتراضية وكذلك انشاء دبلومات جديدة متفردة في تخصصها.


كما شهد اليوم مناقشة 3 مشروعات بحثية حول  "إختيار أفضل المواقع لإستزراع اهم النباتات الطبية المصرية، نباتات الوقود الحيوى باستخدام الاستشعار عن البعد و أدوات نظم المعلومات الجغرافية المطورة"،  "أخطار السيول بمنطقة مركز مدينة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس (المنطقة بين شارعى التسعين الشمالى و الجنوبى)". ومشروع "التقييم البيئى الاستراتيجى لبعض مناطق التراث العالمى في مصر ( تطبيق على وادى الحيتان ووادى الريان)".

جامعة عين شمس الاستشعار عن بعد النباتات الطبية الوقود الحيوى

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