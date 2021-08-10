دينا أبو السعود : كريم بينكي طبيعي 100%

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن كريم بينكي مكوناته طبيعية 100% ولا يسبب الحساسية ، متابعة :" الأمهات بتستخدمه للبيبي " .

وأضافت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال برنامج " ست الستات " ، أن كريم بينكي مرخص من وزارة الصحة ، مشيرة إلى أن شركة " ميرتي " انتجت مجموعة متنوعة من الصابون للبشرة .

وتابعت أن صابونة "بينكي" عبارة عن 5 أنواع، وكل نوع يختص ببشرة معينة، ولها خصائصها المختلفة.

وأكدت في تصريحات سابقة ، أن كريم بينكي يستطيع القيام بالتقشير بدون أعراض جانبية نتيجة استخدام مادة الساليسين داخل مكون طبيعي، حيث إنها تزيل الخلايا الميتة وتنقي المسام.

