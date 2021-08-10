عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة للاب توب ريلمي Realme Book Slim

تسريبات تكشف المواصفات
تسريبات تكشف المواصفات الكاملة للاب توب ريلمي Realme Book Sl

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لواحد من أفضل أجهزة اللاب توب التي تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو لاب توب Realme Book Slim ضمن سلسلة أجهزة Realme Book . 


وبحسب موقع Gadgets 360 فإن لاب توب ريلمي القادم Realme Book Slim سيأتي بشاشة قياس 14 بوصة، وبدقة عرض 2160 × 1،440 بكسل ، وبجودة 2K ، مع ذروة سطوع تبلغ 300 شمعة، ومكبرات صوت Harmon Kardon المزدوجة ومجموعة ميكروفون ثلاثية ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ولوحة تتبع ووزن خفيف للغاية.  

 

مستخدمو آبل يعانون من مشكلة خطيرة في لاب توب M1 MacBook

شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق لاب توب RedmiBook .. سعر ومواصفات


وسيعمل لاب توب ريلمي Realme Book Slim بمعالج من نوع Intel Core i5-1135G7 ووحدة رسومات Intel's Iris Xe ، مع ذاكرة تخزين عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية PCIe بسعة 512 جيجابايت. 


وسيحتوى لاب توب ريلمي Realme Book Slim على ببطارية 54 واط في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط مع منفذ شحن من نوع USB Type-C ، مع وزن 1.3 كجم ، و مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم. 


وسيصدر لاب توب ريلمي Realme Book Slim بثلاثة خيارات لونية وسعر يبدأ من حوالي 537 دولار أمريكي أى ما يعادل 8500 جنيه مصرى. 
 

لاب توب Realme Book Slim مواصفات Realme Book Slim لاب توب ريلمي اجهزة لاب توب ريلمي افضل اجهزة لاب توب

ترشيحاتنا

ناصر الخليفي.. لاعب التنس الذي سيطر على كرة القدم الأوروبية بالتعاقد مع ميسي

تامر أمين يكشف مفاجأة عن مرض عانى منه ميسي وموقف برشلونة

وكيل وزارة الخارجية البحرينية يزور مقر الجيش الإسرائيلي..صورة

وادي دجلة يسقط فى فخ التعادل أمام غزل المحلة ويقترب من الهبوط

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة للاب توب ريلمي Realme Book Slim

تعرف على السيارة الأمريكية الأكثر مبيعًا بمصر في 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد كوكب الأرض.. فيديو

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

بسبب التلاعب.. إحالة نصف العاملين بإدارة تسكين ضواحي بورسعيد إلى النيابة

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ