تسريبات تكشف المواصفات الكاملة للاب توب ريلمي Realme Book Slim

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لواحد من أفضل أجهزة اللاب توب التي تعتزم شركة ريلمي الصينية إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو لاب توب Realme Book Slim ضمن سلسلة أجهزة Realme Book .



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن لاب توب ريلمي القادم Realme Book Slim سيأتي بشاشة قياس 14 بوصة، وبدقة عرض 2160 × 1،440 بكسل ، وبجودة 2K ، مع ذروة سطوع تبلغ 300 شمعة، ومكبرات صوت Harmon Kardon المزدوجة ومجموعة ميكروفون ثلاثية ولوحة مفاتيح بإضاءة خلفية ولوحة تتبع ووزن خفيف للغاية.



وسيعمل لاب توب ريلمي Realme Book Slim بمعالج من نوع Intel Core i5-1135G7 ووحدة رسومات Intel's Iris Xe ، مع ذاكرة تخزين عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية PCIe بسعة 512 جيجابايت.



وسيحتوى لاب توب ريلمي Realme Book Slim على ببطارية 54 واط في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط مع منفذ شحن من نوع USB Type-C ، مع وزن 1.3 كجم ، و مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم.



وسيصدر لاب توب ريلمي Realme Book Slim بثلاثة خيارات لونية وسعر يبدأ من حوالي 537 دولار أمريكي أى ما يعادل 8500 جنيه مصرى.

