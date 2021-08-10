تحيا مصر: توفير 1200 ماكينة للغسيل الكلوي بالمرحلة الثالثة من «كلنا جنبك»

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن عدد المستفيدين من قوافل الصندوق 8 ملايين مواطن من الأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الصندوق يكثف قوافله في الأماكن النائية؛ للوصول لتلك الأسر بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف “مختار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الصندوق أطلق مبادرة «بالهنا والشفا» بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووزارة التضامن لتوفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا منذ عام 2015، موضحًا أن الصندوق نجح في تنظيم أكبر قافلة غذاء في العالم وتسجيل 3 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس».

وذكر أن الصندوق من المقرر أن يشترك يوم الخميس المقبل، مع الأمم المتحدة في إحياء اليوم العالمي للشباب، مشيرًا إلى أن الصندوق سيشارك تجربته في توفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجا في المناطق التي تعاني اضطرابات.

وعن جهود الصندوق بالمشرع القومي «حياة كريمة»، أوضح متحدث تحيا مصر، أن الصندوق يعمل على رفع كفاءة المراكز المتدهورة وتطوير المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية بـ332 قرية، مستشهدًا بالعمل داخل 3 قرى و9 مدارس و3 مراكز شباب ووحدتين صحيتين ووحدة بيطرية داخل محافظة سوهاج.

وأشار إلى أن الصندوق بصدد إطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة «كلنا جنبك» لخدمة مرضى الفشل الكلوي، قائلًا إن الصندوق نجح في تدبير 1200 ماكينة للغسيل الكلوي حتى الآن، من أصل 1500 ماكينة وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفيرها.

ولفت إلى أن الصندوق يستهدف توفير 250 حضانة للأطفال المبتسرين خلال المرحلة الثانية، فضلًا عن دوره في توفير أجهزة التنفس الصناعي لمستشفيات الصدر والحميات، استعدادا لموجة كورونا الرابعة.