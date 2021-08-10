المجلس التصديري للحاصلات الزراعية يكشف سبب زيادة الصادرات ..فيديو

قال المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، إن المستوردين على مستوى العالم لديهم ثقة كبيرة في المحاصيل الزراعية المصرية لافتا أن مصر تعتمد على الدول العربية في تصدير المنتجات الزراعية إليهم .



وأضاف الدمرداش خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مال وأعمال " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن الدول العربية تمثل 33% من الصادرات الزراعية المصرية بقيمة 2.2 مليار دولار لافتا ان الدول العربية من التكتلات المهمة بالنسبة الي مصر في تصدير المنتجات الزراعية إليهم .

وأوضح الدمرداش ، أن الرئيس السيسي أمر بسد مستحقات المصدرين المتأخر وهذا ساعد على زيادة نسبة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية .

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الدمرداش: الدولة تتحمل تكلفة أجهزة التتبع لـ6 آلاف مركب بإسطول الصيد

قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن الدولة تتحمل تكلفة توفير أجهزة تتبع لأسطول الصيد المصرى البالغ 6 آلاف مركب، موضحا أن الدولة قررت تحمل تكلفة التى تصل لملايين مراعاة منها لظروف الصيادين ودعم لأسطول الصيد المصرى ، خاصة وأن قانون حماية البحيرات والثروة السمكية سوف يتيح للصيادين امكانية العمل فى نطاق 200 ميل بحرى.



وقال الدمرداش ، إن تركيب جهاز التتبه بمراكب الصيد أصبح أهم شرط للحصول على الرخصة ولما يحققه من اهداف الأمن القومى المصرى ، لافتا إلى أن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية محور اهتمام مجلس النواب ، ويهدف لوقف التعديات على البحيرات وتنمية الثروة السمكية .

سلامة الغذاء تحدد 27 محطة تصدير المنتجات الزراعية بالقائمة البيضاء من إجمالى 264 منشأة

حددت هيئة سلامة الغذاء في مصر 27 محطة تصدير للحاصلات الزراعية المصرية فقط ضمن القائمة البيضاء من أجمالى 264 منشأة تعمل بقطاع التصدير ، بحيث يتم العمل بنظام القوائم فى تصدير الحاصلات الزراعية المصرية يضر بالتصدير ويقلل فرص فتح أسواق جديدة، خاصة وأن الفارق كبير بين تصدير الصناعات الغذائية المصرية وبين الحاصلات الزراعية، مع ضرورة مراجعة قرار الرقابة النوعية على المحاصيل خاصة بعد تطور عمليات التصدير ونجاح الحجر الزراعى فى فتح اسواق 35 دولة جديدة .



وقال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن الشركات التى يتم إدراجها فى القائمة البيضاء سوف تستمر فى عملها التصديرى الى أسواق العالم، ويكفى أن أحدها نجحت فى تصدير البرتقال المصرى لأسواق اليابان، لافتا إلى أن هيئة سلامة الغذاء لا تملك حق إيقافها، خاصة أن الصادرات المصرية لم تتأثر بنظام القوائم البيضاء والسوداء الذى يؤثر على عمليات التصدير وفتح الأسواق الجديدة .

