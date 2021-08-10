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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ليجدوا جسدها ملقى بالقرب من محل الإقامة

اختفت أسبوعين.. عثر على صديقته "مقتولة" بعد رحلة تخييم في الغابات

ايستر
ايستر

تعرف شاب على ملامح جثة صديقته بعد اختفائها لمدة زادت على أسبوعين، وشروعهم في البحث عنها، ليجدوا جسدها ملقى بالقرب من محل الإقامة بمدينة دورهام البريطانية.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اكتشف الشاب جثة صديقته إيستر دينجلي، البالغة من العمر 37 عاما، في مكان بالقرب من مقر تخييمهم أثناء ممارستهم تسلق الجبال والتخييم، حيث كانت إيستر تجوب جبال البيرينية على الحدود الفرنسية والإسبانية منذ اختفائها في 22 نوفمبر الماضي.

 

وناشد صديقها دانيال كولجيت، منظمات خيرية عالمية مساعدته في عملية البحث عنها ظنا منه انها ضلت طريقها في البرية، بينما عثر على حقيبتها ومعداتها أثناء تمشيطهم أماكن التخييم المحتمل تواجدها بها.

ايستر وصديفها

ورافقه فريق كامل من أفراد الإنقاذ والطب الشرعي وأفراد الأمن بهدف البحث والتحقيق في الواقعة، بينما تعرف دانيال على بقايا جسدها بعد العثور عليها مقتولة.

 

وعبرت أسرة إيستر عن حزنها لوفاتها، بينما أظهرت الشكر والامتنان لأفراد الأمن وفرق الإنقاذ الذين تفهموا الظرف الحرج والظروف الدقيقة التي تمر بها الأسرة بعد إعلان الوفاة.

 

وأضافت الأسرة، إن إيستر اعتادت على التخييم وسط الغابات بشكل منفرد ومستقل، كما انها كان من المقرر أن تلتقي بصديق لها يدعى دان كولجيت يبلغ من العمر 38 عاما، في مزرعة جنوب فرنسا، لكنها لم تظهر منذ ذلك الوقت. 

 

صديقته جثة جسدها شاب دورهام البريطانية

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