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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

صدى البلد

"لا أحب المقارنات، لا تقارنوني بأي شخص أياً كان من هو، لأنني لا أتقبل هذا الشيء،، فأنا لست جميلة كهذه، ولا قبيحة مثل هذه،،أنا هي أنا فقط وليس شخص آخر،،.
أنا هي أنا بشخصيتي، بغضبي، بجمالي، بذكائي وحتى بقُبحي، لطالما أحببت نفسي دائماً، وأحببت مميزاتي وتقبلت عيوبي وقمت بمواجهتها وتغييرها، لكنني لم أقم بتغيير شخصيتي لأجل الآخرين أو من أجل هذا أو هذه،بل قمت بتغييرها من أجلي أنا،،ليس لأنني لم أكن أحب نفسي أو لأنني أقلل من شأنها، بل لأنني أردت زيادة ثقتي بنفسي، وأيضاً ليكون بإمكاني أن أكون نفسي دائماً، لأكون الفتاة التي لطالما أحببت أن أكون، ولأجعل الآخرين لا يرون أنفسهم بي أو يحددون من أنا وما يجب أن أكون عليه، ليس لأنني متمردة أو متذمرة، لكن لأكون راضيةً عن حياتي تماماً.. فأنا هي أنا دائماً وأبدا، سواء شئتم ذلك أم أبيتم.

وأيضاً أنتم يجب عليكم أن تكونوا أنفسكم دائماً،، لا تسمحوا لأحد أن يحدد من أنتم ومالذي يجب أن تكونوا عليه، أحبوا ذاتكم، ارضوا بمميزاتكم حتى لو كانت قليلة، تقبلوا عيوبكم، وإذا أردتم أن تغيروا شخصيتكم إلى الأفضل فلا تفعلوا ذلك من أجل هذا أو ذاك، بل افعلوه من أجلكم انتم، من أجل أنفسكم،، فلن يكون هناك من ينتفع أو يتضرر من شخصيتكم سواكم أنتم، سواء كنت شخص سيء أو جيد فيجب عليك أن تكون ذلك الشخص لأنك تريد هذا ليس لأن الآخرون يريدونه،، وأيضاً لا تدفنوا أنفسكم ومواهبكم، بل اسمحوا لأنفسكم بالتحدث، وبالتعبير عما تريدونه وما لا تريدونه، لا تركضوا وراء كلام أي شخص،، لا تكونوا إمعة وتكونوا بذلك قد أعطيتم فرصة لمن حولكم ليسوقوكم ويتخذوا قراراتكم بدلاً عنكم. 
وأيضاً لا تقولوا نحن ننتظر الوقت المناسب،لا يوجد شيء كهذا أبداً،، لن يأتي الوقت المناسب ما دمتم تنتظرونه،، لأنه ليس هناك جملة تسمي "إنني أنتظر وقت مناسب" من الأساس، لأنك أنت من يصنع الوقت المناسب، أنت من يمكنه تقرير ذلك، أنت من يجب عليه قول:'سأفعل ذلك بنفسي،، سأكون شخصاً جيد لأجلي وليس لأجل الآخرين، سأكون نفسي دائماً ولن أسمح لهم أن يقرروا من أنا نيابة عني، أنا أعلم أن ذلك لن يكون سهلاً وستواجهني عقبات كثيرة، لكني مصمم على فعلها.

وتذكر دائماً،، أنك أنت الشخص الوحيد الحاسم للقرارات التي تتخذها في أي وقت وفي أي مكان،، وأنت هو الشخص الذي يجب عليه أن يُنهي أي معركة يخوضها".

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