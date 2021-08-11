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رئيس التحرير
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تعليم

اليوم ... مشهد بديع اقتران القمر مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

نشهد اليوم  ظاهرة فلكية جديدة وهى اقتران القمر مع كوكب الزهرة(رمز الحب والجمال) في مشهد مبهر وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.


وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية  أننا على مواعد مع اقتران القمر مع كوكب الزهرة(رمز الحب والجمال) اليوم الأربعاء الموافق 11 اغسطس.


وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن اليوم سوف يصل كوكب الزهرة إلى منزلة الاقتران مع القمر كما أنه   سوف يكون  مرئيًا فى سماء.

وأوضح الدكتور "تادرس" أنه يمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود هلال القمر وكوكب الزهرة متجاوران في السماء) باتجاة الغرب في حدود الساعة السابعة مساءا بعد غروب الشمس حتى غروبهما أيضا في الثامنة والنصف تقريبا، فى مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم والكواكب حول العالم.


ونوه استاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.


وأضاف أستاذ الفلك أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

 

- كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال


يعد كوكب الزهرة أجمل وأقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الأرض، حيث  سماه الإغريق "أفروديت" واتخذوا منه آلهة للحب والجمال، كما أنه أيضا ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث قربه إلي الشمس ويبعد عن الشمس نحو ١٠٨ مليون كيلومتر وهو كوكب ترابي كعطارد والمريخ شبيه بكوكب الأرض.

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وأطلق عليه الرومان اسم "فينوس"، وهو الاسم الذي أصبح يعرف به إلى يومنا هذا، والزهرة لشدة لمعانه قد يشاهد نهارا بعد شروق الشمس أو قبل غروبها بمدة تزيد على ربع .


ويعد الزهرة الكوكب الثاني من حيث بعده عن الشمس حيث يبعد عنها حوالي 108 مليون كيلومتر، ويدور الكوكب في مدار أقرب إلى الشمس منه إلى الأرض وباتجاه مماثل لاتجاه عقارب الساعة لذا فإن رؤيته تكون ممكنة في فترة شروق الشمس أو أثناء فترة غروبها فقط، وفي حال أتيحت الفرصة لرؤية هذا الكوكب فإن جمالاً خاصاً سيظهر لكوكب يعد الأروع بين الأجرام الموجودة في السماء.

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