بسبب حالات غامضة.. أستراليا تمدد الإغلاق في ملبورن بسبب كورونا

أعلنت السلطات في أستراليا تمديد إغلاق مدينة ملبورن لأسبوع بسبب فيروس كورونا، وسط مخاوف من تفشي أسرع لمتحور "دلتا" شديد العدوى.

وقال دانيال أندروز رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية إن هناك عددًا من "الحالات الغامضة" من بين 20 حالة جديدة تم تسجيلها خلال الساعات الماضية، منها 15 حالة فقط مرتبطة بالمتغيرات الحالية.

وقررت أستراليا تمديد الإغلاق في مدينة ملبورن للمرة السابعة على التوالي ولمدة أسبوع، في محاولة من الحكومة لمنع تفشي الإصابات في المنطقة.

وبعد تمديد الإغلاق، سيحتاج الأشخاص في أستراليا للحصول على تصريح إذا كانوي يريدون دخول مدينة ملبورن وولاية فيكتوريا.

ودخلت ولاية فيكتوريا التي يقطنها حوالي 7 ملايين شخص، الأسبوع الماضي، في سادس إغلاق عام لها منذ بدء الوباء، بعد أسابيع فقط من خروجها من الإغلاق العام الأخير.

وتحاول السلطات الأسترالية فرض تدابير استثنائية لاحتواء تفشي متحور "دلتا" من فيروس كورونا الذي اكتشف في الهند.

وسجلت استراليا أكثر من 37 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء نحو 940 حالة.