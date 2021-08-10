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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دلتا بلس ولامبدا.. ما يجب معرفته عن أخطر سلالات كورونا والوقاية منها

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أضافت منظمة الصحة العالمية سلالتين إلى قائمة متحورات فيروس كورونا الخطيرة. وقالت منظمة الصحة العالمية، إن التطعيم هو الطريقة الوحيدة للوقاية من طفرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وبحسب قناة "WBRC" الأمريكية، يقول الخبراء في مجال الطب، إن فيروس كورونا سيستمر في التحور طالما تواجد أشخاص غير حاصلين على اللقاح ومعرضون للإصابة. ولهذا السبب يراقب الباحثون متحور دلتا بلس ومتحور لامبدا.

ويقر خبراء الصحة بأنه لا يزال هناك الكثير لتعلمه واكتشافه عن متحور دلتا بلس ولامبدا. ولم يفاجأ الخبراء بالطفرات، لكنهم قالوا إن دلتا بلس بها طفرة إضافية في بروتين سبايك، مما قد يجعلها معدية أكثر.

وقال المدير الطبي للسيطرة على الوباء لقسم الصحة بمقاطعة جيفرسون، الدكتور ويسلي ويلفورد، "حصل متحور دلتا على طفرة خاصة به لأنه كان الفيروس الأكثر انتشارًا وهذا أمر منطقي، لأنه كلما زادت فرص فيروس كورونا في إصابة شخص ما، زادت فرصة ظهور على سلالة جديدة."


وقال الخبراء إنه تم قد اكتشاف سلالة دلتا بلس في 32 دولة على الأقل. وإنهم يراقبون أيضًا سلالة آخري تسمى لامبدا.

وقال الدكتور ويلفورد: "تخضع المتحورات الخطيرة من فيروس كورونا لمزيد من التدقيق نظرًا لوجود نتائج تشير إلى أنه قد يجعل فيروس كورونا أكثر خطورة، وأنه قد يكون من السهل انتشارهم".

وتظل سلالة دلتا هي الشاغل الرئيسي في الولايات المتحدة.

لكن الدكتور ويلفورد قال إن السؤال الذي طال انتظاره هو مدى فعالية اللقاحات ضد المتحورات الأخرى.

وأوضح الدكتور ويلفورد، "خبراء الصحة لايزالوا يتناقشون حول ذلك. وأظن أن اللقاحات ستظل جيدة في حماية الأشخاص من دخول المستشفى والوفاة ولكن قد لا تزال تواجه بعض التحديات في الوقاية من الإصابة بالعدوى".

وقال الدكتور ويلفورد إنه "كلما أسرعنا بتأمين الحماية لسكاننا ضد فيروس كورونا ومتحوراته، كلما أسرعنا في تجاوز هذا الوباء واستعادة الحياة الطبيعية".

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