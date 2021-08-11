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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1500 فرصة.. الاتصالات تكشف تفاصيل منحة الـ 9 شهور لخريجى الجامعات

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات


قالت الدكتورة هبة صالح ، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات ، إن الفرص الحالية لخريجى الجامعات متعددة لافتة إلى الوزارة تقدم مجموعة من المنح لخريجى الجامعات .


وأضافت "صالح" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المنحة الحالية لخريجى الجامعات هى منحة ال 9 أشهر والتى تقدم 1500 مقعد تدريبى لمن يجتاز اختبارات هذه المنحة بالاضافة لمنحة بناة مصر الرقمية ومفتوح التقديم بها منذ أيام قليلة .


وأشارت إلى وجود تخصصات تستهدف خريجى الهندسة والحاسبات والمعلومات والتى ترتكز بدورها على المعلومات  الرقمية ،  لافتة أن  معهد تكنولوجيا المعلومات أحد الجهات التابعة لوزارة الاتصالات والذى يقدم جزء من هذه المنح لخريجى الجامعات وليست مقتصرة  على خريجى حاسبات ومعلومات ، كلية الهندسة ولكن لباقى الكليات أيضأ.

ولفتت إلى أن مزايا هذه المنح عدم اقتصارها على خريجى كليات معينة وتختلف حسب رغبات كل طالب فهناك منح لكلية آداب قسم جغرافيا ، تربية ، وترتكز فى لالمقام الأول على خلفيته العلمية   ..


يذكر أن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صرح مؤخرا أن الدولة المصرية تعمل على بناء مجتمع رقمي يضم كوادر مؤهلة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم ذلك من خلال منصة مصر الرقمية.

وأضاف  أنه سيتم استهداف تجديد رخصة السيارات وغيرها من الخدمات كالتموين من البيت، موضحا أن منصة مصر الرقمية تقدم نحو 90 خدمة في مختلف المجالات، بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمة.

وشدد وزير الإتصالات ، على أنه حال لم يستطع المواطن التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر، فعليهم التوجه لأكثر من 500 من مكاتب البريد التي تقدم خدماتها للمواطنين من خلال الموظفين.


وفي سياق آخر، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية  هي أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنها تضم أربع كليات، هندسة حاسبات وعلوم حاسبات وتكنولوجيا الإدارة والفنون الرقمية.


وأضاف أن هذا المشروع يستهدف أكثر من عنصر فى منتهى الأهمية، الأول هو وجود جيل متخصص ومتعمق فى كافة روافد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة.


وتابع أن الكليات التي يوجد بها علوم حديثة هي مطلوبة حالياً فى سوق العمل، لافتًا إلى أن نظرية الجامعة تتركز على الاتفاقيات مع الجامعات العالمية المرموقة، ومنها جامعة أمريكية من أفضل عشر جامعات بالهندسة هناك.


وأشار إلى أنه يتم تقديم للطالب نموذج مختلف عن سابقه، حيث إنه أول ثلاث سنوات سيقوم بالدراسة فى جامعة مصر المعلوماتية، والرابعة في له الاختيار أما إكمال دراسته فى الجامعة والحصول على بكالوريوس من الكلية الملتحق بها أو السفر إلى السفر إلى جامعة تردو بالخارج ويحصل على شهادة بكالوريوس مزدوجة.


وأفاد أن للطالب العديد من المميزات فى السفر فى سن الـ 22 ، والاطمئنان على سلامته أكثر، إضافة إلى العبء المالي، حيث إنها ستكون عام واحد فقط بدلاً من أربع سنوات.

 

 

 

 

الاتصالات الدكتورة هبه صالح منصة مصر الرقمية تكنولوجيا المعلومات الدولة المصرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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