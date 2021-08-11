اقتصاد الإمارات.. 1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة اليوم تسجيل 246 مبايعة بقيمة 699.4 مليون درهم منها 33 مبايعة أراض بقيمة 175.84 مليون درهم و213 مبايعة شقق وفلل بقيمة 523.56 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 57 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الحبية الأولى ومن ثم مبايعة بقيمة 10 ملايبن درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم و ثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايبن درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الطي وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الطي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم و ثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 488.42 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 62.77 مليون درهم و 58 رهن فلل وشقق بقيمة 425.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الأولى بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة الطي بقيمة 139 مليون درهم في حين تم تسجيل 9 هبات بقيمة 29.93 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة الحضيبة بقيمة 4 ملايين درهم.