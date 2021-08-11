عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. البنك المركز يتجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية

الأردن
الأردن

أعلن البنك المركزي الأردني  عن توجه لتنظيم وترخيص بنوك رقمية متكاملة في الأردن، بعد إصداره وثيقة تحت عنوان “تنظيم البنوك الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية”.

وتهدف الوثيقة إلى بيان توجهاته حيال تنظيم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة، وكخطوة منه نحو إرساء القواعد الرئيسية المرتبطة بترخيص البنوك الرقمية، أبرزها طبيعة المساهمين/ المالكين، متطلبات رأس المال، وطبيعة ونوعية الخدمات والمنتجات التي يُمكن للبنوك الرقمية تقديمها في ظل تطورات ومستجدات حلول التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، وبشكل يراعي مصالح جميع الأطراف والاقتصاد الأردني بشكل كامل بحسب وكالة الأبناء الاردنية بترا .

txt

انخفاض إصابات كورونا في الأردن إلى 11 ألفا و692 حالة

txt

الأردن: المناعة المجتمعية في العاصمة بلغت 85%

وبين محافظ المركزي الدكتور زياد فريز بأنه تم توجيه هذه الوثيقة إلى كافة البنوك العاملة في المملكة بنهاية الشهر الماضي بالتنسيق مع جمعية البنوك الأردنية تعزيزاً لمبدأ التشاركية والتشاور الذي ينتهجه المركزي مع المؤسسات الخاضعة لرقابته.

وأشار إلى أنه يتطلع إلى قيام البنوك بدراستها بأهمية وبيان مرئياتها تجاه تنظيم البنوك الرقمية على نحو يراعي الفوائد المتوقعة وبما يساهم في دعم وتيرة وتطور القطاع المصرفي الأردني ومواكبته للتطورات الحاصلة على نحو مستدام، وبالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بمختلف فئاته وتعزيزاً للشمول المالي في المملكة.

ولفت فريز النظر إلى أن القطاع المصرفي الأردني يشهد تطوراً سريعاً في الابتكار وفي مستوى تغير سلوك المستهلك المالي وحاجة ومتطلبات السوق، بالتوازي مع التطورات الحاصلة في جانب التقنيات الحديثة والابتكارات الناتجة عنها ودخول مقدمي خدمات جدد ينافسون في توفير منتجات مالية جديدة شاملة تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم وضمن عروض وحلول جذابة وموفرة للتكاليف.

ويأتي توجه البنك المركزي بهذا الشأن؛ بهدف الحفاظ ودعم التطور والابتكار المستدام وبشكل يحقق النمو المستهدف في القطاع المصرفي الأردني، وبما يساهم في التحول إلى اقتصاد رقمي شامل ومتطور وفقاً للرؤى الملكية السامية.

وأكد فريز أن البنوك الرقمية ستخضع لمتطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة مع الحرص على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وبذات السياق، أعلن المركزي أيضاً عن إصدار تعليماته لجميع البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال بخصوص تنظيم إجراءات “إعرف عميلك والتعامل معه إلكترونياً” (Digital Onboarding & E-KYC) التي تعتبر الركيزة الأساسية في تمكين البنوك وشركات الدفع من تقديم خدماتها بشكل رقمي، بما في ذلك مساعدتها على رسم ووضع سياساتها وتنظيم إجراءات عملها الداخلية المعنية بتلبية متطلبات “إعرف عميلك” وإنشاء العلاقة المصرفية في إطار التعامل مع العميل إلكترونياً عن بعد ودون الحاجة لتواجد العميل وجاهياً لدى البنك أو شركة الدفع أو أي شكل من أشكال تواجدهما وبما يضمن التوافق مع البيئة التنظيمية والتشريعية القائمة في المملكة وزيادة فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشار إلى البنوك الرقمية، هي بنوك ليس لها تواجد على شكل فروع (مكاني) باستثناء بعض المتطلبات ذات الصلة بالإدارة العامة، وتقوم بإتمام متطلبات إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات وتنفيذ العمليات المصرفية مع عملائها عن بعد (دون قيود زمانية أو مكانية) باستخدام منصات الانترنت وتطبيقات الهاتف النقال وغيرها من القنوات الإلكترونية القائمة على حلول التقنيات الحديثة، حيث تقدم هذه البنوك نفس ما تقدمه البنوك في شكلها التقليدي لكن بالاعتماد على الوسائل الإلكترونية التي لا تتطلب تواجد العميل الفعلي لدى أي من فروع البنك أو أي شكل من أشكال تواجده.

الأردن البنك المركزي الاقتصاد الاردني القطاع المصرفي بنوك رقمية

موضوعات متعلقة

سفير الأردن بالقاهرة: نتطلع لزيادة الطلاب المصريين بالجامعات الأردنية

الأردن ..احباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا

ترشيحاتنا

بعد القبض عليه .. مصير هاتك عرض فتاة البامبرز بـ الهرم

بسبب 1.5 مليون دينار| رفع الحصانة عن قاضية تونسية وإيقافها عن العمل

يوم عاشوراء.. فضل صيامه ومراتبه وسبب تسميته بهذا الاسم

سامسونج تعلن عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip 3.. سعر ومواصفات

صدمة كبيرة لإدارة بايدن بعد سيطرة طالبان على 65% من أفغانستان

تمهيدا لإطلاقه من الرئيس.. مدبولي يتابع تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصاب جماعي وجرائم حرب.. العفو الدولية تفضح ممارسات قوات آبي أحمد

ميدو يعلن مفاجأة بشأن وادى دجلة تقلب موازين الهبوط فى الدوري المصري

بشرى سارة عن منتخب اليد .. وسر عدم التتويج ببرونزية أولمبياد طوكيو

الصحة العالمية تعلن خبرا صادما بشأن متحور دلتا

عمرها 4 شهور.. هتك عرض طفلة بامبرز جديدة وإصابتها بنزيف في الجيزة

أحمد مرتضي منصور يفجر مفاجأة عن عقد محمد عبد الشافي.. تفاصيل

تطور مفاجئ .. الغندور يثير الجدل بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

تحريات الأمن تكشف تفاصيل تعذيب أم ابنتها الطفلة حتى الموت بالجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

فيديو

لاستكمال رحلة العلاج .. كواليس سفر ياسمين عبد العزيز إلى الخارج

فيديوجراف .. إيقاف وإلغاء التصريح|لفظ خارج لـ عمر كمال يسبب له أزمة

فيديو جراف.. الهربس البسيط .. يصيب الأطفال حديثي الولادة

فيديو جراف.. بالأرقام .. الأهلي ينهي 3 صفقات من العيار الثقيل

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: الأعمال والقانون

نهى حمدى تكتب: من البكينى إلى البوركينى

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

اﻟﻤﺰﻳﺪ