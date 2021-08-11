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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس التونسي: أتحمل مسئولية كبيرة أمام الله والشعب .. فيديو

رئيس تونس بلقاء مع
رئيس تونس بلقاء مع السيد فتحي السلاوتي وزير التربية

أذاعت فضائية “ten” استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، بقصر قرطاج، فتحي السلاوتي، وزير التربية، بصحبة  سهيل عنان، الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوحي، وسمير قرابة، رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي، وجمال دردور، رئيس غرفة أصحاب المكتبات.

 

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه يجب أن نشعر المواطن التونسي، أن الدولة تسير بشكل طبيعي، مؤكدا أنه يتحمل الآن مسئولية أمام الله وأمام الشعب، بعد الأوضاع الصعبة التي تعيشها تونس الأن.

 

التربية من قطاعات السيادة

وأضاف الرئيس التونسي قيس سعيد، أن التربية من قطاعات السيادة، ولا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية والعمل والأخلاق.

 

وتابع الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه يجب أن نشدد على قيمة المعلم والأستاذ وضرورة الإحاطة بهم، مشيرا إلى أن ضرب التعليم جريمة.

 

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد ، المركز الوطني البيداغوجي وأصحاب المكتبات إلى أن يساهموا في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس عبر المبادرة  بالتخفيض في الأسعار.

 

الرئيس التونسي قيس سعيد قصر قرطاج المواطن التونسي المركز الوطني البيداغوجي

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