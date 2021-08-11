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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ أسيوط: نعمل على تحقيق التنمية الشاملة للريف المصري.. فيديو

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه وجّه بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للتأكد من مدى كفاءة الأعمال.

 

وأضاف  عصام سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز” أن الهدف من هذه المبادرة تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

 

توجيهات من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء

 

وتابع  عصام سعد، أن  هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من توفير الأراضي الخاصة لمشروع  "حياة كريمة" قبل نهاية أغسطس.

 

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن يجب أن تكون هناك ضرورة لتضافر الجهود بين الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

محافظ أسيوط التنمية الشاملة الريف المصري اللواء عصام سعد القيادة السياسية

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