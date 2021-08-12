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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لمواليد 12 أغسطس.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

مواليد 12 أغسطس
مواليد 12 أغسطس

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

 

 

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، "في علم الأرقام: "فإن ذلك يعني أنك مجتهد ولديك شخصية قوية، ولديك إصرار على محاربة الشر، ومواجهة العدوان بصورة تفيد من حولك".

 

أضافت عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي أن مولود 12 أغسطس.. أنت أيضا ملهم وطموح، وتعرف كيف تحصل على التقدير..

 

 

نصيحة لمواليد 12 أغسطس

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 12 أغسطس قائلة: "عام ٢٠٢١ مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.".

متابعة الأبراج والفلك 12 أغسطس خبيرة الأبراج عبير فؤاد مولود 12 أغسطس علم الأرقام

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