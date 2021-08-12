في اليوم العالمي للشباب .. احذر هذه العادات تدمر الصحة

يصادف اليوم 12 أغسطس اليوم العالمي لـ الشباب، و يعتبر الاهتمام بالصحة من أبرز الأمور التي يجب مراعاتها في مرحلة الشباب لكي تتمتع بصحة جيدة دون التعرض لمشاكل صحية نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية الخاطئة في مرحلة الشباب.



عادات يجب تجنبها في مرحلة الشباب



كشف موقع webmd، عن بعض العادات الخاطئة التي تدمر الصحة خلال فترة الشباب، كان أبرزها:

-تناول الكثير من الوجبات السريعة

غالبًا ما يؤدي اتباع نظام غذائي ثابت يتكون من برجر الجبن المزدوج والبطاطس المقلية مع مشروب غازي كبير الحجم إلى زيادة محيط الخصر والمشكلات الصحية الأخرى مثل أمراض القلب والسكري، ترفع الدهون المتحولة التي توجد غالبًا في الوجبات السريعة الكوليسترول "الضار" ودهون الدم التي تساهم في تصلب الشرايين ، بالإضافة إلى تحفيز الالتهاب مما يساهم في تراكم الترسبات الدهنية في جدران الشرايين.

-الإفراط في مشاهدة التلفزيون

كلما زادت مشاهدة التلفزيون ، قل النشاط البدني الذي تمارسه مما يزيد من احتمالات إصابتك بالوزن الزائد والإصابة بمرض السكري من النوع 2، وجدت دراسة واسعة النطاق أجريت على أكثر من 9000 شخص أن أولئك الذين شاهدوا التلفاز لأكثر من ساعتين في اليوم يأكلون أكثر ، بينما يتناولون المزيد من المشروبات الغازية السكرية والأطعمة الخفيفة عالية الدهون والسعرات الحرارية ، أكثر من أولئك الذين شاهدوا أقل.



-التدخين

يتسبب بشكل مباشر في 30 في المائة من وفيات أمراض القلب ، و 30 في المائة من وفيات السرطان ، و 80 إلى 90 في المائة من جميع سرطانات الرئة ، ناهيك عن زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق والمثانة، تزيد هذه العادة السيئة بشكل فلكي من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم ، بالإضافة إلى احتمال تسببها في مشاكل التنفس أو تفاقمها مثل التهاب الشعب الهوائية ونوبات الربو.

-تناول الطعام بسرعة

يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام على مدار اليوم، إذا أبطأت فقد تشعر بالشبع مع القليل لأن جسمك لديه فرصة لإدراك أنك قد أكلت ما يكفي، قد يساعدك التركيز عند تناول الطعام تناول قضمات صغيرة وامضغها جيدًا.

-قضم الأظافر

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أسنانك وكذلك الجلد حول فراش الظفر ، قد تصاب أيضًا بنزلات البرد وأمراض أخرى عندما تضع أصابعك ، والتي غالبًا ما تحمل الجراثيم ، في فمك.

إذا كان التوتر هو سبب عادتك ، يمكنك تجربة أشياء مثل ممارسة الرياضة للسيطرة عليها.

- تصفح قبل النوم في الموبايل

الضوء الأزرق" المنبعث من الأدوات الإلكترونية مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون يمكن أن يفسد نومك، وتظهر بعض الدراسات أن الكثير من أي نوع من أنواع الإضاءة الليلية قد يكون مرتبطًا بالسرطان (خاصة الثدي والبروستاتا) والسكري والسمنة وأمراض القلب، لابد من تهدئة نفسك قبل النوم.

