وزير الرياضة يكشف خطة مصر لصناعة بطل أوليمبي .. فيديو

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خطة مصر المقبلة لصناعة بطل أوليمبي، قائلاً "بنحاول نعمل خطة قوية مستدامة، وبالفعل بدأنا منذ شهر يناير في عام 2019".

وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتقية ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن التخطيط بدأ لصناعة البطل الأوليمبي منذ عام 2014، لكنها توقفت بعد بطولة "ريو دي جانيرو".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر لديها خطة متكاملة لصناعة البطل الأوليمبي متمثلة في مشروع يُطلق عليه اسم "مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي".

وتابع أشرف صبحي، أن مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي مستمر حتى أولمبياد باريس عام 2024، وذلك لتحقيق إنجاز جديد لمصر، معقباً: "نستفيد من كل الخبراء الرياضيين لتحقيق إنجاز جديد يضاف لمصر".

ونوه وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لإعداد البطل الأوليمبي بداية منذ عام 2019، وبالفعل تم تحقيق 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو.

وأشار أشرف صبحي، إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تقديم نظام رعاية متكامل للأبطال الرياضيين، بمشاركة رجال الأعمال، مشيراً إلى أن اتحادات اللعبات الأولمبية المختلفة لديها خطة عمل أيضاً لإعداد الأبطال الرياضيين.