تفتيش لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 من الداخل قبل بدء امتحان الانجليزي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدر توجيهات مشددة بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بتشديد اجراءات التفتيش قبل دخول اللجان اليوم ، كما شدد على مراجعة اللجان من الداخل قبل بدء امتحان اللغة الانجليزية

وتشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9 صباحا حتى 12 ظهراً .

كما تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين ، بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية لطلاب الثانوية العامة المكفوفين ، والذي يستمر أيضا من 9 صباحا حتى 12 ظهرا .

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 النظام الجديد عبارة عن 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد ، ومخصص للامتحان 60 درجة، منها 51 درجة لأسئلة الإختيار من متعدد و 9 درجات للأسئلة المقالية



امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجراء امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 للطلاب (الباقين للإعادة) وفقا لمنهج اللغة الإنجليزية المطور للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

جدير بالذكر أنه يحرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2026 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يتابع عبر شاشات وكاميرات المراقبة سير العمل داخل اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، واطمأن على انتظام دخول الطلاب، وتنفيذ إجراءات التفتيش، ووصول أوراق الأسئلة والإجابة إلى اللجان، وبدء الامتحانات في المواعيد المحددة.



ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتطبيق إجراءات التفتيش بكل حسم ودقة داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مشددا على عدم السماح نهائيًا بدخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية

كما أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها، ومواصلة اجراءات الانضباط الكامل بكافة اللجان على مستوى الجمهورية.