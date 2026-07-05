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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

الدكتور صفوت جارح
الدكتور صفوت جارح
أ ش أ

يواصل طلاب الثانوية العامة اليوم/الأحد/ امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمية والأدبية؛ بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ففي محافظة الأقصر - يؤدي 6758 طالبا وطالبة بالمحافظة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، داخل 16 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وقال الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، موضحا أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 6758 طالبًا وطالبة، منهم 1267 طالبًا بالشعبة الأدبية، و5072 طالبًا بشعبة علمي علوم، و419 طالبًا بشعبة علمي رياضة.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع اللجان جرى تجهيزها وفق الضوابط الوزارية، مع التشديد على توفير النظافة العامة، والتهوية الجيدة، ومياه الشرب، بما يهيئ الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأضاف أنه تم تخصيص بوابة مستقلة لكل لجنة في المدارس التي تضم أكثر من لجنة امتحانية، مع تطبيق نظام الهوية اللونية لكل لجنة، بما يسهم في تسهيل عملية التنظيم والتمييز بين اللجان داخل المدرسة الواحدة.

وشدد جارح على أنه في حال ضبط أي حالة غش، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، يتم عزل الطالب فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رفع درجة الجاهزية بجميع اللجان، والتواصل المستمر مع غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للتعامل الفوري مع أي طارئ، بما يضمن انتظام الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي محافظة شمال سيناء، يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى؛ بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية وأمنية.

وأكد المحافظ خالد مجاور على تجهيز وإعداد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلبة للامتحانات في سهولة ويسر.

من جانبه ..أضاف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن عدد طلاب الثانوية العامة يبلغ 6023 طالبًا وطالبة«207 طلاب بالشعبة الأدبية-5294 بالشعبة العلمية علوم-522 بالشعبة العلمية رياضيات»، موزعين على 18 لجنة بواقع 8 لجان بالعريش، 4 لجان بالشيخ زويد ورفح، 6 لجان ببئر العبد.

وفي محافظة القليوبية - يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم بالمحافظة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وسط إجراءات واستعدادات مشددة.

وقال المحافظ الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح إن 51 ألفًا و553 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام داخل 98 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان حسن سير العملية الامتحانية.

وأشار المحافظ إلى تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة وربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة للامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مع تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس ومراكز توزيع الأسئلة، لضمان توفير بيئة آمنة وهادئة للطلاب.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لمراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية داخل اللجان، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات الأساسية، فضلًا عن توفير الرعاية الصحية اللازمة من خلال تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، وانتشار سيارات الإسعاف بالقرب من مقار الامتحانات للتعامل السريع مع أي حالات طارئة.

وفي محافظة المنوفية - بدأت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 /2026 بالمحافظة والتي يؤديها نحو 46 ألفا و 818 طالبا وطالبة أمام 104 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وشدد محافظ المنوفية عمرو الغريب - في تصريح صحفي - على ضرورة تقديم الدعم اللوجيستي وتسخير كافة الإمكانيات والتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لرؤساء الوحدات المحلية وتحسين مستوى النظافة العامة ومنع الإشغالات بمحيط اللجان لضمان سير الإمتحانات بالشكل الأمثل، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بمركز شبكة سيطرة الشبكة الوطنية بالديوان العام للمحافظة تتابع الامتحانات بشكل لحظي للتعامل مع أية بلاغات من أولياء الأمور أو الطلاب ومتصلة بجميع غرف العمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وقال المحافظ إن هناك تنسيقا تاما بين كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية من أجل التعامل الفوري مع أية معوقات والعبور بالإمتحانات إلي بر الأمان.

طلاب الثانوية العامة اللغة الأجنبية الأولى مدارس المكفوفين

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