قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط حالات غش إلكتروني أثناء امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026..وتطبيق القانون
قافلة «زاد العزة» الـ 227 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح
ترامب في ذكرى الاستقلال: لن نسمح بتراجع أمريكا.. ولافرصة للشيوعية فى بلادنا
من يستحق إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة؟ .. رئيس مصلحة الضرائب تجيب
ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية
أبو العينين خلال رئاسة البرلمان الأورومتوسطي: محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لم تؤدِ إلا إلى مزيد من العنف.. وفلسطين ستظل قضيتنا المركزية
تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك
سفارة فلسطين تطلق كورال الأطفال الناجين من الحرب
بث مباشر.. انطلاق الموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة» من مسجد السيدة نفيسة
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: مسؤوليتنا المشتركة تفرض مواجهة القضايا التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق
المستشارة الأممية السابقة للبيئة: أزمة المناخ تهدد قطاع الرياضة وتؤثر على اللاعبين والمنشآت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب في ذكرى الاستقلال: لن نسمح بتراجع أمريكا.. ولافرصة للشيوعية فى بلادنا

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن نسمح بتراجع الولايات المتحدة أو سقوطها.. مؤكدا أن تاريخ بلاده أثبت أنها لن تسمح لأحد أن يسلب حريتها.

وأضاف :"لا فرصة لأحاديث الشيوعيين فى أمريكا، لا نريدهم في بلادنا ؛ لم ينجح الأمر قط ولن ينجح أبدًا.. إن الشيوعية فاشلة، وهى نقيض النظام الأمريكي، ولم تنجح قط. نريد أن نوقف تهديدًا كهذا فورًا، وقبل أن يبدأ، فهو كالسرطان، يجب استئصاله بسرعة".

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه ترامب أمام حشود في منطقة "ناشونال مول" بالعاصمة واشنطن، ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد، بعدما تسبب سوء الأحوال الجوية في تأخير انطلاق الفعالية وإخلاء موقع الاحتفال مؤقتًا.

واستهل ترامب كلمته - حسبما نقلت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية بالتأكيد أن العواصف الرعدية لن تمنعه من لقاء أنصاره، قائلاً: "حتى لو اضطررنا لإلقاء الخطاب أمام شخص واحد عند الرابعة صباحًا، فسأكون هنا . لا يمكن ردعنا".

ثم سرد الرئيس عددًا من الحريات التي يكفلها الدستور، قائلا :" على عكس العديد من الدول الأخرى في العالم، نتمتع في هذا البلد بحرية التعبير، وحرية الدين، والمساواة أمام القانون".

وأعرب ترامب عن أسفه لعدم تمكن بعض الحاضرين من العودة إلى مكان الاحتفال، قائلاً: "أنتم أشخاص مميزون جدًا، ولدينا بلد مميز جدًا".

وأوضح أن العاصفة أضفت على الاحتفال طابعًا استثنائيًا ، مضيفا " أن مشهد البرق، رغم ما سببه من ارتباك، جعل الاحتفال "أكبر" وأكثر جمالًا بطريقته الخاصة".

وجاء الخطاب عقب إخلاء عشرات الآلاف من المشاركين من موقع الاحتفال بسبب اقتراب عواصف رعدية شديدة، قبل أن تسمح السلطات بعودتهم بعد خضوعهم لإجراءات تفتيش أمنية جديدة نفذها جهاز الخدمة السرية الأميركية، ما أدى إلى طوابير طويلة وصعوبات في دخول الموقع.

وكان ترامب قد أكد، قبل بدء الخطاب، عزمه على المضي قدمًا في المشاركة بالاحتفال مهما طال انتظار انحسار العاصفة، وكتب عبر منصته "تروث سوشال" أن "العواصف تجلب الحظ مهما كانت المناسبة، كما أنها تجعل الأحداث أكثر إثارة بعض الشيء".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت

تراجع 200 جنيه.. آخر انخفاض لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

موعد انكسار الموجة الحارة

بعد تحذيرات الأرصاد.. الصيف يُكشر عن أنيابه بأقوى موجاته وموعد انكسارها

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

حسام حسن

بقرار من الشعب المصري .. أحمد شوبير: حسام حسن مدربًا لـ منتخب مصر حتى 2030

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يؤدي ركعتين في مقام السيدة نفيسة

وزير الأوقاف يؤدي ركعتين في مقام السيدة نفيسة قبل انطلاق الموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة»

السوشيال ميديا

هل أرباح صُنّاع المحتوى حلال؟.. أمين الفتوى يجيب ويوضح الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

هل يجوز الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟.. الإقتاء تجيب

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد