ترامب في ذكرى الاستقلال: لن نسمح بتراجع أمريكا.. ولافرصة للشيوعية فى بلادنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن نسمح بتراجع الولايات المتحدة أو سقوطها.. مؤكدا أن تاريخ بلاده أثبت أنها لن تسمح لأحد أن يسلب حريتها.

وأضاف :"لا فرصة لأحاديث الشيوعيين فى أمريكا، لا نريدهم في بلادنا ؛ لم ينجح الأمر قط ولن ينجح أبدًا.. إن الشيوعية فاشلة، وهى نقيض النظام الأمريكي، ولم تنجح قط. نريد أن نوقف تهديدًا كهذا فورًا، وقبل أن يبدأ، فهو كالسرطان، يجب استئصاله بسرعة".

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه ترامب أمام حشود في منطقة "ناشونال مول" بالعاصمة واشنطن، ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد، بعدما تسبب سوء الأحوال الجوية في تأخير انطلاق الفعالية وإخلاء موقع الاحتفال مؤقتًا.

واستهل ترامب كلمته - حسبما نقلت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية بالتأكيد أن العواصف الرعدية لن تمنعه من لقاء أنصاره، قائلاً: "حتى لو اضطررنا لإلقاء الخطاب أمام شخص واحد عند الرابعة صباحًا، فسأكون هنا . لا يمكن ردعنا".

ثم سرد الرئيس عددًا من الحريات التي يكفلها الدستور، قائلا :" على عكس العديد من الدول الأخرى في العالم، نتمتع في هذا البلد بحرية التعبير، وحرية الدين، والمساواة أمام القانون".

وأعرب ترامب عن أسفه لعدم تمكن بعض الحاضرين من العودة إلى مكان الاحتفال، قائلاً: "أنتم أشخاص مميزون جدًا، ولدينا بلد مميز جدًا".

وأوضح أن العاصفة أضفت على الاحتفال طابعًا استثنائيًا ، مضيفا " أن مشهد البرق، رغم ما سببه من ارتباك، جعل الاحتفال "أكبر" وأكثر جمالًا بطريقته الخاصة".

وجاء الخطاب عقب إخلاء عشرات الآلاف من المشاركين من موقع الاحتفال بسبب اقتراب عواصف رعدية شديدة، قبل أن تسمح السلطات بعودتهم بعد خضوعهم لإجراءات تفتيش أمنية جديدة نفذها جهاز الخدمة السرية الأميركية، ما أدى إلى طوابير طويلة وصعوبات في دخول الموقع.

وكان ترامب قد أكد، قبل بدء الخطاب، عزمه على المضي قدمًا في المشاركة بالاحتفال مهما طال انتظار انحسار العاصفة، وكتب عبر منصته "تروث سوشال" أن "العواصف تجلب الحظ مهما كانت المناسبة، كما أنها تجعل الأحداث أكثر إثارة بعض الشيء".