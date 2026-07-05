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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تذبذب أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 200 جنيه

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب اليوم، الأحد، في السوق المحلية حالة من التذبذب خلال التعاملات، بعدما عادت إلى التراجع بشكل طفيف عقب موجة ارتفاع سجلتها في وقت سابق، ليفقد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 25 جنيهًا، بينما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 200 جنيه، وسط استمرار تأثر السوق بتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5900 جنيه للبيع و5850 جنيهًا للشراء، مقارنة بمستويات أعلى سجلها خلال الساعات الماضية، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 47,200 جنيه للبيع و46,800 جنيه للشراء.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في محال الصاغة على النحو التالي:

عيار 24: 6745 جنيهًا للبيع، و6685 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5900 جنيه للبيع، و5850 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5055 جنيهًا للبيع، و5015 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3935 جنيهًا للبيع، و3900 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: 47,200 جنيه للبيع، و46,800 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب في السوق المحلية 209,725 جنيهًا للبيع و207,950 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأوقية عالميًا نحو 4174.91 دولارًا.

سعر دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة نحو 50.23 جنيهًا، مقابل نحو 49.13 جنيهًا لسعر الدولار في البنوك، وهو ما ينعكس على تسعير الذهب في السوق المحلية إلى جانب تحركات الأسعار العالمية.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب اتجاهات الأسعار خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن الأصفر في السوق المصرية.

سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم في مصر سعر أوقية الذهب سعر دولار الصاغة

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