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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمهورية: إنجازات كبرى تحت قيادة الرئيس السيسي في جميع المجالات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكدت صحيفة “الجمهورية”، في افتتاحيتها الصادرة صباح اليوم، الخميس، أن مصر حققت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إنجازات كبرى هائلة في جميع المجالات.
وتحت عنوان "إنجازات كبرى في جميع المجالات"، ذكرت صحيفة “الجمهورية”، أن مشروعاتنا القومية أصبحت هي صروح المجد لهذا الجيل العظيم من المصريين، وأصبح الأشقاء في العالم العربي وفى أفريقيا ينظرون لإنجازات التنمية والمشروعات القومية باعتبارها النموذج المثالي الذي يجب أن يقتدى به كل شعب وأى دولة في كل مكان.
وأضافت أن هذه المشروعات تعد إنجازات ومعجزات تحققت بالتخطيط الدقيق للقيادة الوطنية التي تعرف احتياجات مصر والمصريين في هذا العصر، فالإنجازات في مشروعاتنا القومية تمثل معجزات مادية يراها المواطن فى كل مكان من أرض مصر، لكن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق إلا من خلال السياسة الداخلية والخارجية الخلاقة التي اتبعتها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى من خلال رؤية وطنية ثاقبة، استهدفت دائماً مصالح الوطن والمواطن في جميع المجالات.
وأشارت إلى أن علاقات مصر الخارجية مع مختلف الدول الكبرى في أوروبا واليابان والصين وروسيا والولايات المتحدة أسهمت فى توفير الدعم السياسي والاقتصادي والتكنولوجي لمختلف المشروعات القومية التي أقامتها مصر من قناة السويس الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين. 
وسلطت الصحيفة الضوء على الأهمية البالغة للزيارات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي لمختلف عواصم العالم الكبري، ولقاءات القمة التي يعقدها الرئيس هناك مع القادة ورؤساء الدول والحكومات. 
واختتمت “الجمهورية” أن مصر استعادت وجهها القومى العربي من خلال العلاقات الأخوية العميقة مع الأشقاء في الخليج، والأشقاء في المغرب العربي، واستعادت مصر وجهها الأفريقي الأصيل من خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي التاريخية التي من خلالها شارك الرئيس السيسى في لقاءات "القمة الأفريقية الأوروبية" و"الأفريقية الصينية" وغيرهما، كما حرص الرئيس السيسى على التواجد دائماً قي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سنوياً، ليتحدث باسم مصر والعرب أمام أكبر محفل دولي للدبلوماسية والعلاقات الدولية، ومن هناك ارتفع صوت مصر عالياً أمام العالم.

 

الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي انجازات كبرى في جميع المجالات علاقات مصر الخارجية العاصمة الإدارية الجديدة

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