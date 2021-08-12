تنظيم يوم ترفيهي لـ 50 طفلا من ذوي الهمم بالغردقة

نظمت محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، بالتعاون مع أحد المولات الكبرى، يوماً ترفيهياً لـ 50 طفلا من ذوي الهمم، داخل مدينة الملاهي الموجودة بالمول في مدينة الغردقة، وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أنه تم إقامة هذا اليوم مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لذوي الهمم، ولدمج هذه الفئة في المجتمع، لافتاً إلى أن الدولة تقدر أبنائها وتوفر لهم كل الدعم والرعاية، موضحاً أن المجتمع الأقرب إلى تحقيق أعلى معدلات التنمية والتقدم والنهضة الشاملة هو الذي يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار اللواء حنفي إلى أنه تم توفير فريق كامل لاستقبال ذوي الهمم ومرافقيهم طوال اليوم، حيث تم عمل فقرات ترفيهية مختلفة، لافتاً إلى أن المحافظة، لن تدخر جهداً في سبيل اسعادهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

من ناحيتهم، أبدى ذوي الهمم سعادتهم، ووجهوا الشكر إلى محافظ البحر الأحمر على رعايته لهذا اليوم الترفيهي الذي استمتعوا به، كما وجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه ودعمه المتواصل والكبير لهم في مختلف المناسبات والأعياد، حيث أكدوا أنهم في عهده حصلوا على أكبر قدر من الرعاية والاهتمام.