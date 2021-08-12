طريقة تحضير وصفة طبيعية للقضاء على التجاعيد من مطبخك بمكونات سحرية يمكنك تجربتها إليك مكوناتها وطريقة تحضيرها يمكن تجربتها ومشاهدة الفارق بنفسك.

1. وصفة طبيعية للقضاء على التجاعيد بقناع الزبادي

يعمل حمض اللاكتيك والأنزيمات الطبيعية الأخرى الموجودة في الزبادي على تطهير المسام وتقليصها. يعمل ذلك على شد الجلد ، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. يقلل الزبادي أيضًا من الندبات ويجعل بشرتك ناعمة

سوف تحتاج



3-4 ملاعق كبيرة زبادي

1 ملعقة طعام زيت زيتون

تجاعيد



ما عليك القيام به



اخلطي زيت الزيتون واللبن. اخفقي المزيج برفق حتى يمتزج الزيت تمامًا مع اللبن وضعي هذا على وجهك ورقبتك. اتركه لمدة 20 دقيقة ويمكنك شطفه بالماء الفاتر.

كرري وضع هذا القناع مرتين في الأسبوع.

2- قناع الأسبرين للتجاعيد

يتكون الأسبرين من حمض أسيتيل الساليسيليك ، الذي يفتح المسام وتقليصها أيضًا وتمتلك هذه المادة الكيميائية خصائص تقشير أيضًا تأثيرات مضادة للشيخوخة على الجلد عن طريق تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد .



سوف تحتاج..



8-10 أقراص أسبرين

ماء



ما عليك القيام به..



1. سحق أقراص الأسبرين وأضف كمية كافية من الماء لعمل عجينة و ضعي هذا الخليط على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

2. شطف بالماء واتركها حتى تجف ويمكنك فعل هذا مرتين في الأسبوع وإذا كانت بشرتك جافة ، يمكن لهذا العلاج أن يزيد من جفاف بشرتك. ورطبي بشرتك جيدًا بعد كل تطبيق لتجنب أي بقع جافة.

تجاعيد

3 - قناع الطماطم للتجاعيد

الطماطم غنية بالبيتا كاروتين والليكوبين اللذين يعملان على عكس الضرر الناجم عن أشعة الشمس الضارة. يمكن تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع العمرية والنمش وتفتيحها باستخدام قناع الطماطم هذا



سوف تحتاج



1 طماطم صغيرة ناضجة

2 ملاعق كبيرة ملح البحر



ما عليك القيام به..



قطعي الطماطم إلى نصفين و اغمسي النصف الداخلي في ملح البحر وافرك وجهك بهذا لمدة دقيقة أو نحو ذلك واتركي لب الطماطم الذي على بشرتك لمدة 5 دقائق.

يشطف بالماء.

يمكنك أيضًا تضمين معجون الطماطم في نظامك الغذائي للحصول على نتائج أفضل.

كرر هذا مرتين كل أسبوع..