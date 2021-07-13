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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تجاعيد الوجه

تعرفي على أسباب تجاعيد الوجه وطرق التخلص منها .. فيديو

الدكتورة نسمة طلال
الدكتورة نسمة طلال

كشفت الدكتورة نسمة طلال، أخصائي جراحة التجميل والجلدية والليزر بعيادات نبض، عن أبرز المشاكل التي تعاني منها السيدات والفتيات بسبب شيخوخة البشرة وتجاعيد الوجه.

وقالت «نسمة طلال» خلال لقائها مع نشوى مصطفى ببرنامج «بنت البلد» المذاع على قناة «صدى البلد2» أن حقن البروفايلو يحقن في مناطق معينة بالوجه، لعلاج التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة.

وأوضحت «نسمة طلال»أن حقن البروفايلو لا يغير ملامح الوجه كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أنه لابد من التأكد من الاماكن المخصصة والعتمدة حتى لا يحدث اي ضرر .

نصائح هامة للحفاظ على نضارة البشرة

قدمت الدكتورة نسمة طلال، أخصائي جراحة التجميل والجلدية والليزر بعيادات نبض، نصائح للسيدات للحفاظ على صحة ونضارة البشرة، مؤكدة أنه يجب اتباع أساليب صحية وسليمة للحفاظ على جمال و نضارة الوجه.

وأضافت «نسمة طلال» أن هناك فرقا بين الـ بروفايلو والخيوط، لأن كل واحد منهما يستخدم في حالات معينة حسب حالة المريض .

وأوضحت «نسمة طلال» أن الأشخاص أصحاب نسبة الترهل عالية فوق سن الـ 50 يستخدم الخيوط لشد الجلد، أما البروفايلو يستخدم في  تحفيز وتشكيل الكولاجين والإيلاستين في الجلد بدون اي تغيير بتفاصيل الوجه.

ونصحت «نسمة طلال» بالعلاج مبكرا لتكون النتيجة أفضل بكثير، ويفضل عمل بروفايلو في سن صغير لتكون البشرة أفضل في سن الثلاثين، مشيرة إلى أن البرتكوول الخاص بـ بروفايلو كل 6 أشهر وبعدها يثبت وتكون النتيجة أفضل.

نسمة طلال جراحة التجميل بنت البلد شوى مصطفى نضارة البشرة البروفايلو

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