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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فريال أشرف وأحمد الجندي يصلان مطار القاهرة بعد رحلة أولمبياد طوكيو

فريال أشرف وأحمد
فريال أشرف وأحمد الجندي يصلان مطار القاهرة بعد رحلة أولمبياد

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الطائرة القادمة من الدوحة على متنها البطلة الأولمبية المصرية فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

وصل أيضا على متن نفس الرحلة البطل الأولمبي أحمد الجندى الحاصل على الميدالية الفضية، وباقي بعثة مصر للكاراتية، وذلك على متن رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة ترانزيت، وسط استعدادات خاصة ومكثفة وإجراءات لوصولهم.

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، لإستقبال أبطال مصر، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى، لتيسير وتسهيل تواجد الجماهير أمام صالة الوصول لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق،  فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية، اتوبيس مكشوف أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهم.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال فريال أشرف فور وصول طائرتها إلى مطار القاهرة الدولي كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى قيام العلاقات العامة بالمطار بتنظيم استقبال تاريخي وأسطوري بالورود والأعلام وتقديم هدية تذكارية لها تقديرا لها على ذلك الإنجاز التاريخي.

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مطار القاهرة فريال أشرف الميدالية الذهبية الكاراتية الألعاب الأولمبية طوكيو

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