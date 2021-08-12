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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القومي للبحوث يقدم نصائح هامة للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من الأغذية والمشروبات المناسبة عند ارتفاع درجة حرارة الجو في الصيف، مشيرا إلى أنه فى أيام الصيف حين يصبح الطقس حارًا جدًا، يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع في درجة حرارة جسمهم، أو ما يعرف بالإجهاد الحراري وفي هذه الحالة قد يعجز الجسم عن تعديل درجة حرارته ما قد يتسبب بعدة أعراض صحية .

 

وأضاف" حسونة " أن ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يؤدي إلى إفراز الجسم للعرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وتناسبها مع درجة حرارة الجو، مشيرا إلى أن زيادة العرق تؤدي إلى الشعور بالإجهاد والإرهاق والتعب نتيجة خروج بعض العناصر المعدنية مع العرق والتي تحافظ على عملية انقباض وانبساط العضلات لذلك من الضروري شرب كمية كبيرة من المياه للمحافظة على جسم بارد وخالى من السموم.

 وبالإضافة إلى الماء هناك  بعض المشروبات والأغذية التي تساهم في ترطيب الجسم في الطقس الحار، موضحا أن الماء يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم ، من أفضل الوسائل للشعور بالحيوية والنشاط في فصل الصيف، لأنه يمد الجسم بما يحتاجه من سوائل، لذا ينصح بتناول لترين علي  الأقل إلى 3 لترات مياه يوميا في الأيام الحارة".

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وتابع: "تعمل المياه الباردة على إيقاظ الحواس بالجسم ، المشروبات الباردة  :مثل العصائر الطبيعية، والكوكتيلات المتنوعة التي تحوي العنب والتوت والفراولة واالتفاح مع مكعبات الثلج والتى ستكون بالتأكيد منعشة وصحية في نفس الوقت، بينما عصير الليمون بالنعناع فيعد الليمون من الحمضيات المرطبة والمنعشة للإنسان في الطقس الحار التي تساعد على التقليل من الشعور بالإجهاد والتعب كما يعمل  مع النعناع على تهدئة الأعصاب".


واستطرد: "مشروب العرقسوس يحتوي على بعض المكونات التي تعادل في حلاوتها أكثر من حلاوة السكر العادي، كما أنه طارد للبلغم ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية، كما أنه يساعد في علاج التهابات المعدة وتقوية جهاز المناعة.


مشروب الخروب مرطب ومضاد للميكروبات ومجدد للنشاط ومدر للبول ، وينشط إفراز العصارة المرارية مما يساهم في هضم الدهون، ويهدئ الحركة الزائدة للأمعاء ، مشروب التمر هندي يفيد في حالات الإمساك والاضطرابات المعوية والكسل لاحتوائه على مجموعة من الأحماض والمعادن المفيدة، كما أنه يطهر الجسم من الجراثيم ".

 

وأوضح أن مشروب الكركديه يساعد في الهضم لأنه يحتوي على العديد من الأحماض النباتية، ويساعد في تطهير المعدة حيث أن له تأثيرا مانعا لنمو بعض أنواع البكتيريا، علاوة على الفائدة المعروفة في -خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين ج وبعض الأملاح المعدنية.

ارتفاع درجة حرارة المركز القومى للبحوث الأغذية والمشروبات المناسبة عند ارتفاع درجة حرارة الجو درجة حرارة جسم اخبار التعليم

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