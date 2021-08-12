حمدي الكنيسي: حرب أكتوبر نقطة تحول كبيرة في حياتي المهنية

قال الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، إنه كان محظوظا إذ تربى في عائلة تهتم بالثقافة ما ترك أثرا كبيرا في نفسه.

وأشار الكنيسي خلال حواره مع مع الإعلامي أيمن عدلي ببرنامج "كنوز الوطن" المذاع على موقع "أخبار مصر"، إلي أن عام 1973 كان نقطة تحول كبيرة في حياته المهنية، إذ اندلعت حرب 6 أكتوبر لتحرير شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أنه ذهب إلى رئيس الإذاعة في ذلك الوقت "بابا شارو" وطلب منه أن يكون مراسلا حربيا على جبهة القتال، فأخبر "بابا شارو" عبد القادر حاتم وزير الإعلام آنذاك، مؤكدا أنه عاش أياما عظيمة في حياته خلال تغطيته لمجريات حرب تحرير سيناء.

وأوضح أن برنامج "صوت المعركة" كان بعض حلقات في إذاعة صوت العرب وهو امتداد لدور "صوت العرب" منذ نشأتها، وكان الهدف الأساسي من الإذاعة المساعدة والمساهمة إعلاميا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر من خلال حشد الأمة العربية والمصرية وراء الجيش في معركة استرداد الأرض والكرامة.

وفي سياق متصل قال حمدي الكنيسي، إن الحظ لا يأتي إلا لمن يستحقه فقط، مضيفا:" أنا اجتهد بشكل كبير في حياتي المهنية، وكنت اتجاهل الشائعات والأخبار الكاذبة التي تنتشر عني".