اقتصاد الإمارات| 4.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.7 مليار درهم.

تسجيل 1188 مبايعة في دبي

وشهدت الدائرة في دبي تسجيل 1188 مبايعة بقيمة 2.93 مليار درهم، منها 116 مبايعة للأراضي بقيمة 654 مليون درهم و1072 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.28 مليار درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي في دبي بقيمة 57 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة في دبي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 218 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل في دبي جاءت مبايعة بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة ند حصة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 في دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 144 مبايعة بقيمة 239 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 126 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 93 مبايعة بقيمة 341 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.73 مليار درهم منها 56 رهنا لأراض بقيمة 746.24 مليون درهم و252 رهنا لفلل وشقق بقيمة 983.64 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 440 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 282 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 47 هبة بقيمة 106.71 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة جميرا الثالثة بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 18 مليون درهم.