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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مشرف الداون تاون يكشف تفاصيل أكبر نافورة راقصة بالشرق الأوسط بمدينة الجلالة الجديدة

صدى البلد

أجرى  الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة " جولة تفقدية من داخل مدينة الجلالة الجديدة، كما أجرى حوارات مع المهندسين المشرفين على تنفيذ مشروعاتها.

وتحدث المهندس إبراهيم حجازي المشرف على تنفيذ منطقة "الداون تاون" بمدينة الجلالة الجديدة، عن  أكبر نافورة راقصة بالشرق الأوسط بمدينة الجلالة الجديدة، قائلا إن النافورة المائية تبلغ 6 آلاف مسطح مائي، مفيدا بأن هناك شلال مائي مصنوع يسير في كامل منطقة الداون تاون بين المباني.

ونوه إلى أن  مشهد المدينة بالليل رائع للغاية، حيث به مئات الأشكال من الإنارة، لافتا إلي أن مدينة الجلالة الجديدة كان حلما تحول إلى حقيقة وتعتبر إنجازا كبيرا".

وأكد المشرف على تنفيذ منطقة "الداون تاون" بمدينة الجلالة الجديدة، أن هناك جدولا زمنيا محددا ومضغوطا لتسليم المشروعات الجاري تنفيذها في المواعيد المحددة.

وأشار إلى أن منطقة الـ "داون تاون" بها 42 مبنى منها مباني سكنية، ومعظمها مباني خدمية تضم كل شيء يحتاجه الشخص القاطن بالمنطقة، بها محلات وسينمات ومطاعم ومسارح، وجيم مفتوح وحمامات كما تضم المنطقة الكثير والكثير من الجراجات.

وأتم حديثه:"على بداية العام المقبل أتوقع أن يكون هناك تسكين وتسلم للأشخاص في المدينة".
 

قناة الحياة مدينة الجلالة الشرق الاوسط محمد شردي مشروعات مدينة الجلالة الجديدة

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