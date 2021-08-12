للمسافرين للخارج| برلماني يعلن اعتماد مركز جديد لتلقي لقاح كورونا في الحامول

أعلن الكاتب الصحفي محمد زكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، اعتماد المركز الطبي بالحامول؛ لتلقي المسافرين للخارج جرعات لقاح فيروس كورونا، مشيراً إلى تخصيص المركز الطبي بالحامول لتلقي جرعات اللقاح يهدف إلى تخفيف العبء وخدمة أهالي مراكز بيلا والبرلس والحامول.

محافظة كفر الشيخ، شهدت، اليوم، بدء استقبال المواطنين الراغبين في السفر للخارج، لتلقي لقاح كورونا المستجد «جونسون آند جونسون» من خلال جرعة واحدة.

وخصصت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، 6 مواقع لاستقبال الراغبين في السفر، لتلقي لقاح كورونا، تنفيذاً توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور هاله زايد، وزيرة الصحة.

ومن جانبه، شدد محافظ كفر الشيخ على الإعلان عن المستشفيات والمراكز الطبية التي تستقبل أهالي المحافظة، وحُسن استقبال المواطنين، مشيداً بالدور الذي تقوم به الأطقم الطبية برئاسة الدكتورة سوسن سلام وكيل، وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن 6 مكاتب صحة استقبلت الراغبين في السفر تلقي اللقاح، وهي مكتب سيدي طلحة بكفر الشيخ، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق أول، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة فوه.