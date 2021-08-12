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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى عن استجابة «السيسي» لعلاج الطفلة مريم: رئيس بدرجة إنسان

النائب محمد المنزلاوى،
النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ

وجه النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته الحكومة لعلاج الطفلة مريم أحمد كيلانى التى تعانى من مشكلة فى تساقط شعر رأسها، الأمر الذى يجعلها لا تخرج من المنزل.


وقال " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم، إننا لأول مرة نرى فى مصر رئيس دولة بدرجة إنسان يحقق للمصريين من البسطاء والفقراء والغلابة احلاهم ولايتوانى لحظة فى مد يده الكريمة وفتح بابه أمام كل من يطرقه ويطلب مساندته ،مؤكداً أن المواقف الانسانية للرئيس عبد الفتاح السيسى متعددة ولايتردد لحظة فى الاستجابة لاهالينا من البسطاء والفقراء مهما كانت تكاليف علاجهم وأكبر دليل على ذلك استجابة الرئيس السيسى لعلاج مرضى الضمور العضلي .

 

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بعد استجابة الرئيس لـ عزة مصطفى.. والد الطفلة مريم: السيسي أب لنا

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وقد جاءت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى لفتة إنسانية لحالة الطفلة مريم أحمد كيلانى من محافظة الشرقية، والتى تعانى من مشكلة فى شعر الرأس وتعانى التنمر من قبل أقرانها، الأمر الذى جعلها لا تخرج من المنزل.


وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه وجه فريقا طبيا على رأسهم مدير إدارة المستشفيات لمنزل الطفلة مريم، وتوقيع الكشف الطبى المبدئى عليها، ذلك تنفيذا لاستجابة الرئيس لمناشدة والد الطفلة، والمقيمة بنزلة العرين بمركز أبوكبير، وتبلغ من العمر 6 سنوات، وتعانى من مشكلة تساقط الشعر منذ طفولتها، والذى يعرضها للتنمر، ويؤدى لسوء حالتها النفسية.


وأضاف أنه تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، نقلت الطفلة بسيارة الإسعاف إلى معهد ناصر بالقاهرة  لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للطفلة، بعد اتخاذ القرار المناسب للعلاج.


واستقبل فريق طبى من معهد ناصر الطفلة، والذى سيبدأ فى إجراء الفحوصات الطيبة اللازمة لبدء العلاج.
 

مجلس الشيوخ السيسي الطفلة مريم مرضى الضمور العضلى الضمور العضلي

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