محافظ الشرقية: توفير 148 قطعة أرض لإقامة عدد من المشروعات

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، آخر مستجدات المشروع الرئاسي "حياة كريمة"، وما تم تنفيذه على أرض المحافظة من مشروعات قومية تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور ممدوح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مركز الحسينية يشهد تنفيذ 599 مشروعا ما بين صرف صحي وطرق ورصف وتعليم وشبكات كهرباء محطات مياه ومراكز شباب ووحدات صحية، وتوصيل الغاز

وأضاف محافظ الشرقية، تم توفير 148 قطعة أرض لإقامة المشروعات المختلفة موجها الشكر إلى المواطنين على تعاونهم مع الدولة من خلال التبرع بالعديد من قطع الأراضي لصالح الدولة.

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أمن الشرقية يعيد طفلة إلى أحضان أسرتها ويكشف اللغز

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف غموض اختفاء طفلة تبلغ من العمر عامين أثناء لهوها أمام منزلها بأبو كبير، وتبين قيام عمتها بإرتكاب الواقعة بالاتفاق مع حبيبها لمساومة والدها علي مبلغ مالي، وتم إعادة الطفلة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من نجار مسلح مقيم دائرة مركز أبو كبير يفيد اختفاء نجلته والتي تبلغ من العمر عامين من أمام المنزل أثناء لهوها.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات ارتباط عمة الطفلة بقصة حب مع عاطل، واتفاقهم سويا على خطف الطفلة لمساومة والدها لدفع فدية لإتمام نفقات زواجها من العاطل، فيما استعان العاطل بثلاثة آخرين وقاموا بخطف الطفلة، واتصلوا بالأب لطلب فدية مالية منه قدرها 100 ألف جنيه لإطلاق سراحها.

وبعد تضييق الخناق على المتهمين واستشعار ملاحقتهم أمنيا تم ترك الطفلة بالشارع وفروا هاربين دون الحصول على أى مبالغ مالية.

تم تحديد مكان هروب المتهمين، وتم ضبط المتهمين وهم عمة الطفلة "ياسمين ع " و"عبد الهادى ع" عاطل تربطه قصة حب بالمتهمة الأولى وأصدقائه "أحمد ع م" و"مصطفى ع" و"صلاح ح" وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5164 إدارى مركز ابوكبير لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة قررت المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.